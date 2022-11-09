La Stampa: Ватикан готов предложить свою территорию для переговоров по Украине

Ватикан готов играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом и предложить свою территорию в качестве нейтрального места для мирных переговоров, в которых могли бы принять участие и другие стороны, в частности, США и Европейский союз. С таким утверждением во вторник выступила газета La Stampa.

По данным итальянского издания, о такой готовности стало предположительно известно после встречи Папы Римского Франциска и президента Франции Эмманюэля Макрона 24 октября, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье понтифик, говоря об украинском кризисе, указал, что «Ватикан постоянно внимательно следит» за развитием событий, при этом Святейший Престол делает все необходимое, и многое было достигнуто. В частности, он рассказал, что «идет работа по сближению [позиций], поиску решений, и Св. Престол делает то, что должен делать». По словам Папы Франциска, Ватикан «провел много конфиденциальных встреч, которые увенчались хорошими результатами».

В Ватикане неоднократно подчеркивали готовность сделать все возможное для установления диалога между РФ и Украиной. При этом 4 ноября государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что никаких подвижек в вопросе привлечения к посредничеству Папы Римского к переговорному процессу между Москвой и Киевом, как это предлагал Макрон, не наблюдается.

Ранее корреспонденту ТАСС стало известно из ватиканских источников, что нет никаких новостей ни в отношении возможности встречи Папы Франциска с Президентом РФ Владимиром Путиным, пожелание о которой выражал понтифик, ни в отношении контактов с РПЦ по поводу организации ранее отложенной встречи с Патриархом Кириллом.