Купол собора Святой Софии демонтируют для реставрации в Стамбуле

Знаменитый купол собора Святой Софии Константинопольской, одной из величайших святынь христианского мира, власти Турции решили демонтировать в рамках обширного проекта реставрации, направленного на сохранение «исторической и структурной целостности. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на «МК-Турция».

Утверждается, что в ходе предварительных исследований в свинцовом покрытии купола были выявлены структурные аномалии, вследствие чего стало необходимым снять его наружный слой и оценить состояние конструктивных элементов.

Как пояснил член научного комитета по реставрации Ахмет Гюлеч, «практически невозможно» выполнить ремонт снизу, не повредив покрытую мозаикой внутреннюю сторону купола.

«Чтобы решить эту проблему, реставрацию сосредоточат на экстерьере, начиная с удаления свинцовой облицовки и цементных материалов, причинивших ущерб со временем», − уточнил он.

Гюлеч заверил в намерении сохранить историческую аутентичность купола, ради чего реставраторы собираются «использовать материалы и методы, соответствующие османской эпохе, чтобы гарантировать устойчивость купола и сохранить его первоначальный характер».

Обеспечить непрерывное проведение работ и защитить персонал от погодных условий решили при помощи временного навеса, который установят над куполом. Кроме того, планируют отремонтировать северный и восточный фасады храма, в которых также выявили повреждения.

Ожидается, что демонтаж и последующая реставрация купола собора Святой Софии Константинопольской начнутся в марте-апреле 2025 года.

Контролировать ход работ поручено Министерству культуры и туризма Турции.