Кульминация Всемирного Дня Молодежи в Панаме: молитвенное бдение в присутствии Папы (+ ФОТО)

Кульминацией Всемирного Дня Молодежи в Панаме стало молитвенное бдение вечером 26 января с участием 600-т тысяч юношей и девушек и Папы Римского Франциска. Понтифик обратился к молодым людям, собравшимся на стадионе имени Иоанна Павла II на окраине панамской столицы, со специальным посланием, обильно наполненным лексикой, характерной для социальных сетей.

Встреча с Богом, — отметил Святейший Отец, — это “история любви”, не имеющая ничего общего с cloud, app и tutorial. Божия жизнь стремится глубоко укорениться в нашей жизни, она не прячется «в облаке», не является «апплетом», с которым следует познакомиться, или техникой личного роста. Оно – также и не tutorial, посредством которого учатся чему-то новому. «Спасение, подаренное нам Господом, – это призыв к участию в Истории Любви, пересекающейся с нашими личными историями. Оно живет и стремится к воплощению в нашей конкретной среде, чтобы мы могли плодоносить там, где находимся, в той ситуации, в которой находимся, среди тех, с кем рядом живем», — сказал Папа.

Далее Святейший Отец выразил убеждение в том, что центральной фигурой всемирной истории является Дева Мария. Она не фигурировала в «социальных сетях» своего времени, не была «агентом влияния», а в итоге превратилась в самую известную и влиятельную Женщину всех времен. Это потому, что Она произнесла свое Да Богу, доверилась Его любви и Его обетованиям.

В ходе молитвенного бдения прозвучало несколько свидетельств со стороны молодежи. Так одна супружеская пара поделилась своими переживаниями в связи с тем, что им стало известно об инвалидности их будущего ребенка. «Этот мир предназначен не только для сильных и здоровых», — заявил в ответ Папа и приветствовал решение молодых родителей принять и любить своего ребенка таким, каким он есть, сравнив это их решение с поступком Девы Марии, согласившейся соработничать Богу в Его первоначально непостижимых, чреватых многими непредвиденными последствиями замыслах. Он также напомнил, что Иисус всего охотнее принимал как раз больных, прокаженных, паралитиков и грешников. Он принимал и фарисеев, и распятого рядом с Ним разбойника. «Так разве может быть менее достоин любви человек только потому, что он является инвалидом, имеет отталкивающую внешность? Или потому, что он мигрант? Или потому, что допустил в жизни много ошибок, потому что болен или оказался в местах заключения?» — сформулировал Понтифик свой риторический вопрос. «Именно на страницах наших противоречий, немощей, ничтожества Господь пишет Свою Историю Любви», — подчеркнул Святейший Отец. Он также решительно высказался в защиту молодежи как таковой, которая в современном мире нередко бывает лишена четырех основополагающих для ее жизни вещей: возможности работать, учиться, на равных участвовать в жизни общества и мечтать о будущем.

Неотъемлемой частью молитвенного бдения стали театрализованные сценки и концертные номера в исполнении участников ВДМ. Также перед участниками форума выступило знаменитое итальянское трио Il Volo.



По материалам Vatican News