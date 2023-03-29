Кто хочет стать миссионером? Бесплатный вебинар на русском языке. Уникальное мероприятие для Евразийского региона

Кто хочет стать миссионером? Бесплатный вебинар на русском языке. Уникальное мероприятие для Евразийского региона

Март 29, 2023

В пятницу 31 марта состоится вебинар для миссионерской формации на тему “Сердца горящие, ноги в пути”, которую выбрал для Всемирного Дня Миссий 2023 года. Инициатором проведения этого мероприятия выступил Генеральный секретарь Папского миссионерского объединения, сообщает Католическая информационная служба Центральной Азии (catholic-kazakhstan.org).

Сам вебинар будет построен вокруг послания Папы и направлен на более глубокое его понимание, а также информирование о миссии Церкви. Его целевая аудитория — не только католики Центральной Азии, но шире — относится ко всему Евразийскому региону, где люди понимают .

Цель данного вебинара, который проводится по всему миру на разных языках, — обновить миссионерский дух в странах и регионах, а также усилить связь со Святейшим Престолом.

К бесплатному участию в любом из трех вебинаров приглашены все желающие и интересующиеся миссией и жизнью Церкви, вне зависимости от мест проживания.

Первый вебинар на русском языке будет проходить с 19:00 до 21:00 часов по времени Астаны (с 20:00 до 22:00 по новосибирскому времени).

Следующие два вебинара пройдут 5 мая и 23 июня 2023 года.

Организаторы вебинара — Генеральный секретарь Папского миссионерского объединения о. Динь Ань Ньюе Нгуен и Национальный директор Папских миссионерских обществ о. Леопольд Кропфрайтер.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке: https://unibas.zoom.us/j/68230273464?pwd=ak5BQTl3dHZudmtWNjBOalNPYWYyZz09#success

ID: 682 3027 3463
Пароль: 241070

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