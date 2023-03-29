Кто хочет стать миссионером? Бесплатный вебинар на русском языке. Уникальное мероприятие для Евразийского региона

В пятницу 31 марта состоится вебинар для миссионерской формации на тему “Сердца горящие, ноги в пути”, которую выбрал Папа Франциск для Всемирного Дня Миссий 2023 года. Инициатором проведения этого мероприятия выступил Генеральный секретарь Папского миссионерского объединения, сообщает Католическая информационная служба Центральной Азии (catholic-kazakhstan.org).

Сам вебинар будет построен вокруг послания Папы и направлен на более глубокое его понимание, а также информирование о миссии Церкви. Его целевая аудитория — не только католики Центральной Азии, но шире — относится ко всему Евразийскому региону, где люди понимают русский язык.

Цель данного вебинара, который проводится по всему миру на разных языках, — обновить миссионерский дух в странах и регионах, а также усилить связь со Святейшим Престолом.

К бесплатному участию в любом из трех вебинаров приглашены все желающие и интересующиеся миссией и жизнью Церкви, вне зависимости от мест проживания.

Первый вебинар на русском языке будет проходить с 19:00 до 21:00 часов по времени Астаны (с 20:00 до 22:00 по новосибирскому времени).

Следующие два вебинара пройдут 5 мая и 23 июня 2023 года.

Организаторы вебинара — Генеральный секретарь Папского миссионерского объединения о. Динь Ань Ньюе Нгуен и Национальный директор Папских миссионерских обществ о. Леопольд Кропфрайтер.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке: https://unibas.zoom.us/j/68230273464?pwd=ak5BQTl3dHZudmtWNjBOalNPYWYyZz09#success

ID: 682 3027 3463

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