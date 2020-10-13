Крышу собора Нотр-Дам воссоздают по средневековой технологии (ФОТО + ВИДЕО)

Трехтонную конструкцию из дуба, которая послужит одной из ферм для крыши собора, вручную изготовили и подняли на кровлю. Сотни горожан, собравшихся на площади перед собором, смогли увидеть методы строительства, которыми пользовались в Европе 800 лет назад.

Демонстрация древних технологий строительства прошла в Париже в рамках Дней европейского наследия. Об этом сообщает портал «Рублёв» со ссылкой на Associated Press.



Топор и тесало. Реставрация как реконструкция строительства?

Строители и мастера-плотники изготовили одну из треугольных рам, которые должны затем лечь в основание кровли соборного нефа. Решение воссоздать элементы различных конструкций по тем технологиям, которые использовались при строительстве собора, было принято так называемой междисциплинарной группой французских экспертов, которая руководит реставрационными работами.

Конструкцию для каркаса кровли изготовили из французского дуба. При это деревья были срублены вручную. Также без применения современных технологий мастера затем распиливали бревна и сколачивали из них рамы.

Первую из этих рам весом около 3 тонн подняли на крышу тоже вручную, средневековым способом, с помощью веревок, рычагов и блоков. Демонстрация этого метода прошла в День европейского наследия, который ежегодно отмечается во Франции в третьи выходные сентября. Оставшиеся 24 рамы, возможно, поднимут на кровлю тем же способом, однако не исключено, что для упрощения задачи рабочие воспользуются более привычным методом, то есть подъемным краном.

См. также репортаж телеканала France 24 (англ. яз.):



«Мы сделали правильный выбор». Средневековые технологии как принцип реставрации

Генерал Жан-Луи Жоржелен, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции, возглавляющий комитет по восстановлению собора, в комментарии для издания отметил, что это решение было правильным.

«Это показывает, во-первых, что мы сделали правильный выбор, решив восстановить столярные изделия из французского дуба, как они и были сделаны изначально, — сказал Жоржелин. — Во-вторых, это демонстрирует метод, с помощью которого мы будем перестраивать каркас, ферму за фермой».

Между тем дебаты по поводу будущего облика собора продолжались больше года. Именно крыша собора вызывала наиболее активную дискуссию. Был объявлен конкурс на проект воссоздания крыши Нотр-Дам, и поступившие предложения были самыми разными — от предложения полностью восстановить прежний облик собора с помощью современных материалов до радикальных идей вроде размещения на крыше собора открытого бассейна.

Сами фермы для кровли предлагалось сделать из огнестойкого бетона — так же, как это было сделано при восстановлении Нантского собора после пожара 1972 года.

Однако в июле было принято решение сохранить исторический облик собора и использовать при его восстановлении те технологии, которыми пользовались строители Собора Парижской Богоматери в XII—XIV веках.

Всего в основание кровли соборного нефа планируется установить 25 ферм. Пока реставраторы не берутся назвать дату завершения этих работы. Филипп Гурмен, эксперт по деревообработке, участвующий в разработке проекта восстановления собора, сказал, что столярные работы начнутся не раньше 2022 года.

Эксперт подчеркнул при этом, что, несмотря на кажущуюся сложность, работы с деревянными элементами конструкции вызывают у специалистов меньше всего вопросов.

«Проблема Нотр-Дама — не проблема плотницких работ. У нас есть дерево. Мы знаем, что нужно делать. Большая проблема связана с камнем», — отметил он.

Дело в том, что некоторые каменные элементы здания, поддерживавшие деревянные конструкции, сильно пострадали в пожаре, и теперь перед реставраторами стоит задача подыскать аналогичный камень для воссоздания утраченных частей. А это не так просто, заметил Ф. Гурмен.



Удастся ли Франции восстановить Нотр-Дам за 5 лет?

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, на Страстной неделе. В результате пожара были полностью утрачены 93-метровый шпиль собора, часы и оригинальная кровля XII века. Каркас здания (стены) удалось спасти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что восстановление собора займет не более пяти лет. «Мы обязательно отстроим этот собор и сделаем его еще прекрасней. Я хочу, чтобы восстановление было завершено через пять лет, и это в наших силах», — заявил он.

Макрон хочет, чтобы Нотр-Дам был восстановлен к 2024 году, к началу Олимпийских игр в Париже. Многие эксперты называют эти сроки нереальными.