Крестный путь у римского Колизея. Папа: «Да не будем вести себя как враги Креста Христова»

В Страстную пятницу 15 апреля, после двухлетнего перерыва из-за пандемии, традиционный Крестный путь во главе с Папой Франциском прошёл у римского Колизея, сообщает русская служба Vatican News.

Размышления для 14 стояний – по случаю церковного года семьи и пятилетия апостольского увещевания Amoris laetitia – составили семьи, связанные с католическими общинами и ассоциациями, занимающимися волонтёрской помощью.

Во время покаянного богослужения семьи по очереди несли процессионный крест, делясь жизненным опытом и свидетельством веры, вознося молитвы распятому Христу. Среди участников Крестного пути были молодые супруги, семья миссионеров, пожилая бездетная пара, многодетная семья, семья ребёнка с инвалидностью, семья, управляющая семейным детским домом, семья с больной матерью, семья с приёмными детьми, вдова с детьми, семья, потерявшая ребенка, семья, воспитавшая священника и монахиню. В присутствии 10 тысяч паломников звучали голоса семей из разных стран, которые делились своими буднями: радостью любви, проблемами совместной жизни, беспокойством за судьбу детей, страданиями из-за болезней и утраты близких, из-за вынужденной миграции и ужасов войны.

Во время XIII стояния, посвящённого размышлениям о смерти Иисуса на Голгофе, крест несли украинка Ирина и россиянка Альбина. Женщины живут в Италии около 20 лет и вместе работают в отделении паллиативной помощи, помогая пациентам, которым, на первый взгляд, уже ничем нельзя помочь. Текст этого предпоследнего стояния Крестного пути был изменён и звучал следующим образом: «Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому пребудем в молитвенном безмолвии, и пусть каждый из нас в своём сердце помолится о мире на всей земле». По словам директора Зала печати Ватикана Маттео Бруни, «это было намеренное изменение, которое ограничило текст до минимума, чтобы положиться на молитву в молчании».

Папа Франциск завершил Крестный путь в древнеримском амфитеатре молитвенным воззванием:

«Милосердный Отче, Ты повелеваешь солнцу всходить над добрыми и злыми, не оставляй дела рук Твоих, за которое Ты отдал Своего единственного Сына, рождённого от Марии Девы, распятого при Понтии Пилате, умершего и погребённого в сердце земли, воскресшего из мёртвых в третий день, явившегося Марии Магдалине, Петру, другим апостолам и ученикам, всегда живущего во святой Церкви, Его живом Теле в мире. Сохрани в наших семьях светильник Евангелия, который освещает радости и печали, труды и надежды: каждая обитель да отражает лик Церкви, высшим законом которой является любовь. Излиянием Твоего Святого Духа помоги нам совлечься ветхого человека, испорченного лживыми страстями, и облеки нас в человека нового, созданного по справедливости и святости. Держи нас по-отцовски за руку, дабы мы не отступили от Тебя; обрати наши мятежные сердца к Твоему сердцу, дабы мы научились следовать мирным замыслам. Приведи недругов к рукопожатию, дабы они могли вкусить взаимное прощение; обезоружь руку брата, поднятую на брата своего, дабы там, где теперь ненависть, расцвело согласие. Да не будем вести себя как враги Креста Христова, да разделим славу Его воскресения. Он живёт и царствует с Тобой в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь».