Крестный путь в Ватикане: страдания человечества глазами детей

Поздним вечером в Страстную пятницу 2 апреля Папа Франциск возглавил традиционное богослужение Крестного пути, которое — как и в прошлом году, из-за антиковидных ограничений — состоялось не в римском Колизее, а на Площади святого Петра в Ватикане. Предает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По просьбе Святейшего Отца текст размышлений к стояниям написали дети из римского прихода Святых мучеников угандийских и группа скаутов из Умбрии. Стояния Крестного пути сопровождались рисунками детей и молодёжи из двух римских детских домов – Mater Divini Amoris и Tetto Casal Fattoria. Вечернее богослужение из Ватикана транслировали 170 телерадиокомпаний со всего мира.

Вместе со своими воспитателями дети несли крест от стояния к стоянию, их ровесники зачитывали свои размышления и свидетельства, которые завершал молитвой Папа Франциск. Из детских уст звучали простые и непосредственные слова, полностью осознающие смысл дискриминации и унижения, но также справедливости и солидарности. Юные участники богослужения вверяли Распятому Иисусу свои ежедневные трудности: одиночество, неуверенность и страх, неудачи, насмешки и унижение со стороны одноклассников, ссоры родителей, а также боль других детей, которым гораздо хуже. Многим детям нечего есть, они не могут ходить в школу, подвергаются эксплуатации, их заставляют воевать. На пустынной Ватиканской площади, освещённой пламенем светильников, звучала молитва: «Дорогой Иисус, Ты знаешь, что даже у нас, детей, есть кресты, которые не легче и не тяжелее крестов взрослых. Это самые настоящие кресты, и мы чувствуем их бремя даже ночью. Только Ты знаешь о них и воспринимаешь их всерьёз. Только Ты».

Самая маленькая участница Крестного пути рассказала, что она сильно грустит от одиночества, которое порой становится невыносимым, и тогда она чувствует себя как дети, «брошенные всеми». Девочка очень скучает по бабушке и дедушке, которых не видела целый год, потому что «мы могли бы заразить их коронавирусом»; ей тяжело даётся разлука с друзьями по спорту и скаутами. Выслушав это трогательное свидетельство, Папа Франциск вознёс молитву Господу: «Освети нас в эту тёмную ночь, дабы мы не потерялись в нынешний трудный период».