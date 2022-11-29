Кремль приветствовал предложение Ватикана по площадке для переговоров с Киевом

Россия приветствует инициативы ряда государств, в том числе Ватикана, готовых предоставить площадку для переговоров с Украиной, но в нынешней ситуации эти предложения востребованными быть не могут из-за позиции Киева, заявил 28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку, и, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы сейчас имеем де-факто и де-юре со стороны украинской стороны, такие площадки востребованными быть не могут», — сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения о готовности Ватикана предоставить площадку для переговоров России и Украины, передает Интерфакс.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Святейшего Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан готов быть местом для мирных переговоров России и Украины. По его словам, Св. Престол и раньше выражал готовность стать посредником в переговорном процессе, однако ответа от сторон конфликта так и не было получено.



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