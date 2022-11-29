Архиепископ Галлахер: Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине

Святейший Престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Ватикан и лично Папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Св. Престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, Святейший Отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», — приводит слова монс. Галлахера РИА Новости со ссылкой на итальянское информагентство Ansa.

В конце октября информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святейший Престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что «если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Св. Престол, конечно, не отступился бы».

Ранее французский журнал Le Point сообщил, что во время октябрьского визита в Ватикан Макрон попросил Папу Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина «кодифицировала непродолжение переговоров».