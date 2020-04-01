Коронавирус диагностирован у двух кардиналов

Коронавирус COVID-19 обнаружен у двух кардиналов Римско-Католической Церкви. Речь идет о Папском викарии Рима 66-летнем Анджело Де Донатисе и архиепископе Уагадугу (Буркина-Фасо) 75-летнем Филиппе Уэдраого. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на итальянскую службу Vatican News.

В понедельник, 30 марта, кардинал Де Донатис был госпитализирован в римскую клинику «Джемелли» после того как у него был диагностирован новый вирус. У 66-летнего прелата температура, но в целом его состояние оценивается как хорошее, ему назначена противовирусная терапия. Накануне госпитализации кардинал сократил число встреч со своими сотрудниками в Латеранском дворце, но после того, как диагноз был поставлен, лица, близко общавшиеся с ним, изолированы. Де Донатис отметил, что в последние дни не бывал в Ватикане, а с Папой Франциском общался только по телефону. «Я тоже подвергся этому испытанию, я полон спокойствия и уверенности, – заявил кардинал. – Я вверил себя Господу и вашим молитвам, дорогие верующие Рима! Я переживаю этот момент как данную мне Промыслом Божиим возможность разделить страдания столь многих братьев и сестер. Я молюсь за них, за всю общину нашей епархии и за жителей города Рима!»

С 11 марта кардинал Де Донатис ежевечерне служил Мессу в римском святилище Божественной Любви. Богослужение транслировалось на телеканале Итальянской епископской конференции TV2000 и на странице Римской епархии в Фейсбуке.

Католическое духовенство Италии несет тяжелые потери во время пандемии коронавируса. За последние недели в стране скончались десятки священников и один епископ – Анджело Морески, служивший миссионером в Эфиопии. По данным газеты «Avvenire», на 28 марта скончалось 79 священнослужителей. Во вторник в Ватикане в знак скорби были приспущены флаги.

Вирус COVID-19 также был обнаружен у африканского кардинала Филиппа Уэдраого, архиепископа столицы Буркина-Фасо, пишет африканское издание La Croix. 30 марта по просьбе кардинала информацию о его болезни обнародовал генеральный викарий Уагадугу Альбер Уэдраого.

Кардинал Уэдраого стал уже вторым католическим епископом в Буркина-Фасо, у которого диагностирован коронавирус. 25 марта появилась информация, что инфицирован архиепископ города Купела Серафен на покое Франсуа Руамба. 78-летний иерарх госпитализирован.

Буркина-Фасо занимает первое место в Западной Африке по числу инфицированных коронавирусом. На утро 31 марта там было зафиксировано 246 случаев заболевания. 12 человек скончались.