Константин Эрнст заявил, что «в футболе всегда выигрывают команды из католических стран», и объяснил, почему

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст, выступая 4 сентября на пресс-конференции Международного форума объединенных культур, объяснил значение слова «культура» на примере футбола.

«Большинство людей полагают, что культура — это кино, балет и газировка, не понимая, что культура — это огромный пласт жизни», — сказал он. И сослался на определение литературоведа Юрия Лотмана: «Культура — это совокупность генетически не наследуемой информации в области поведения человека».

«Я, когда своим сотрудникам объясняю, что такое культура и как она работает, говорю, что в принципе в футболе всегда выигрывают команды из католических стран, — продолжил Эрнст. — Все удивляются, начинают спорить и через некоторое время, посчитав, приходят к выводу, что это действительно так. И даже когда выигрывает германская сборная, это в основном команды из Мюнхена, то есть католическая часть Германии. И это связано в значительной мере с той системой культуры, которая сложилась под воздействием религии (а в значительной степени культура складывается под воздействием этнографии, географического положения и религии). Взаимодействие католических футболистов заключается в том, что они сочетают индивидуальное и коллективное. Российский футболист, если он может дриблинговать, он будет сам это делать от своих ворот до чужих, а итальянский футболист, понимая, что он не может пройти двух аргентинских защитников, перепасует свой мяч товарищу. Люди не понимают, как это работает, они являются наследниками своей культуры, это работает на уровне подсознания».

В этой связи Эрнст заявил об особом значении предстоящей лекции Патриарха Кирилла на тему «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?», которая должна открыть форум 11 сентября. «Это попытка христианской рефлексии существующего времени», — пояснил он.

Медиаменеджер напомнил, что «мы действительно находимся в драматическом моменте своей истории».

«Мы все свидетели этого слома, который происходит, конечно, обычно в начале каждого века, и каждый надеется проскочить мимо этого периода, но никому не удается, — заключил Эрнст. — И поэтому для того, чтобы осознать, что произошло, и жить дальше, необходима культура. Потому что новости — информируют. А проговорить время и показать примеры, образцы поведения может только культура. И мне кажется, что значение форума, таким образом, только возрастает и возрастает».

Международный форум объединенных культур пройдет в Петербурге с 11 по 14 сентября 2024 года. В рамках него будет вручена Эрмитажная премия. На форуме будет 10 секций, посвященных разным аспектам культуры.



Источник: Фонтанка.ру