Комендантский час отменят во Франции на Рождество и Новый год

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что комендантский час в порядке исключения будет отменен на два дня — 24 декабря и 31 декабря, чтобы дать возможность жителям страны отметить праздники, сообщает Интерфакс.

«Но это не означает, что мы сможем отметить Рождество и Новый год так же, как в прошлые годы», – добавил на пресс-конференции в четверг Жан Кастекс.

Премьер отметил, что нужно ограничить число людей за праздничным столом и избежать слишком многочисленных встреч. Он сообщил, что перед праздниками будут озвучены конкретные рекомендации, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

На этой неделе президент страны Эмманюэль Макрон объявил о некоторых этапах смягчения режима ограничительных мер.

С субботы, 28 ноября, при соблюдении строгих санитарных правил возобновит работу торговый сектор, однако магазины смогут работать только до 21:00.

Жителям страны разрешат перемещаться в радиусе 20 км от дома в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе. Вновь разрешаются религиозные церемонии, но при строгом ограничении 30 участниками.

При этом президент предупредил, что многие ограничения сохраняются, по-прежнему отдается предпочтение дистанционной работе, не допускаются частные собрания или семейные празднества, а также перемещения, в которых нет большой необходимости.

Следующий этап начнется 15 декабря, если ежедневная цифра заражений коронавирусом снизится до 5 тыс. Откроются кинозалы, театры, музеи при соблюдении строгого санитарного протокола.

С начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 50 тыс. человек скончались.