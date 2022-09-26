Количество погибших в школе в Ижевске выросло до 17 человек

По последним данным, количество погибших в результате стрельбы в ижевской школе увеличилось до 17 человек. Среди жертв чудовищного преступления — 11 детей, передает Telegram-канал 112.

Пострадавшие находятся в больницах. Из 23 человек – 21 ребенок, девять детей – в реанимации. Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший проник в здание, убил двоих охранников, после чего открыл огонь по учителям и школьникам.

Нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет. При нем нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, стрелок находился на учете в психоневрологическом диспансере. СК проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение или ношение огнестрельного оружия).

Кремль назвал стрельбу в школе терактом. В Удмуртии до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

Жители города несут к месту трагедии цветы и игрушки. Многие плачут. У ворот здания образовался стихийный мемориал.