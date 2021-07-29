КНР: в рамках Временного соглашения хиротонисан еще один епископ

В Китайской Народной Республике 28 июля состоялась хиротония епископа-коадъютора Пинляна (провинция Ганьсу) монсеньора Антония Ли Хуэя. На церемонии предстоятельствовал епископ Куньмина (провинция Юньнань) монсеньор Иосиф Ма Инлинь.

Новопосвященный епископ родился в 1972 году в округе Мэй (провинция Шэньси), в 1990 году поступил в семинарию Пинляна и получил диплом о высшем образовании в Национальной семинарии Католической Церкви в Китае.

Монсеньор Хуэй был рукоположен во священники в 1996 году.

Папа Франциск назначил его епископом-коадъютором Пинляна 11 января 2021 года: это уже пятый иерарх, хиротонисанный после подписания Временного соглашения между Святейшим Престолом и КНР о назначении епископов.



Источник: Vatican News