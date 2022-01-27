Книга «Армянская Католическая Церковь. Краткий очерк» вышла в Хорватии
В Хорватии издали книгу филолога Артура Багдасарова «Армянская Католическая Церковь. Краткий очерк» под редакцией хорватского теолога Петра Марии Раделя. Это – четвертая книга автора об Армении. Новое издание посвящено Армянской Католической Церкви и ее патриархам, сообщает Армянский музей Москвы и культуры наций.
Книга издана в Загребском университете, в качестве рецензентов выступили профессор, доктор исторических наук Степан Чосич и профессор, доктор социологически наук Стипан Тадич. Аннотация книги составлена на английском, армянском, итальянском, русском и французском языках.
Армянская Католическая Церковь (ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻ — ARMENIAN CATHOLIC CHURCH) — одна из Восточных католических церквей, находящаяся в каноническом, сакраментальном и административном единстве с Римско-Католической Церковью, но сохранившая за собой право использовать в литургии армянский обряд. Армянская Католическая Церковь возникла в 1198 году в Киликийской Армении в результате унии Римско-Католической Церкви и Армянской Апостольской Церкви. Уния была прервана в 1375 году после падения Киликийского армянского государства. В 1439 году на Флорентийском соборе была обнародована булла Папы Евгения IV Exsultate Deo о воссоединении Армянской Апостольской Церкви с Римско-Католической Церковью. В 1742 году Папа Бенедикт XIV установил Армянский католический патриархат Киликии, утвердив армянского епископа Аврама Бедроса (Пьера, Петра) I Ардзивяна (1679-1749) Патриархом армяно-католиков.
Армянская Католическая Церковь насчитывает более полумиллиона верующих и одиннадцать епархий, несколько ординариатов и экзархатов, распространенных по всему миру. Во главе Армянской Католической Церкви стоит Католикос-Патриарх Дома Киликии армян-католиков c резиденцией в Бейруте (Ливан).
Армянское католическое духовенство и его прихожане
Книга «Армянская Католическая Церковь» состоит из предисловия (Армения и армяне), трех глав (Армянская Католическая Церковь; Армяно-католические Церкви; Верховные иерархи Армянской Католической Церкви), аннотации на нескольких языках, списка литературы и интернет-источников.
В предисловии представлены основные сведения об Армении, ее культуре, быте и нравах армян.
Первая глава книги посвящена истории Армянской католической церкви, ее каноническому устройству и управлению, особенностям литургического (армянского) обряда, богослужебным книгам. В ней читатель также познакомится с первыми проповедниками христианства в Армении: c апостолами Фаддеем и Варфоломеем, со св. Григорием Просветителем (239-325/6), первым Католикосом всех армян, крестившим армянский народ, c создателем армянского алфавита св. Месропом Маштоцем (361-440). Отдельная статья посвящена Армянской конгрегации мхитаристов и изданию хорватских книг.
Вторая глава книги включает краткий обзор истории создания отдельных армяно-католических церквей: Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы во Львове, церковь святых апостолов Петра и Павла в Черновцах, церковь святого Николая Толентинского в Риме, церковь Святого Креста в Венеции, церковь святого Григория Просветителя в Нови-Саде, монастырь Зммар (Бзоммар) в Ливане. В разделе также повествуется о Нерукотворном образе Иисуса Христа (чудотворный Мандилион), хранящемся в церкви св. Варфоломея Армянского в Генуе.
В 2019 году стало известно, что армяно-католический храм появится и в Москве. Его, согласно АГН «Москва», планируют построить на пересечении улицы Адмирала Лазарева с улицей Академика Понтрягина (Южное Бутово).
В третьей главе читатель познакомится с биографиями известных патриархов Армянской Католической Церкви: Аврам Бедрос I (Ардзивян), Андон Бедрос IX (Хассун), Григор Бедрос XV (Агаджанян), Нерсес Бедрос XIX (Буторос Таза), Григор Бедрос XX (Габроян), учитель церкви Григор Нарекаци, армянские униаты Ованес Ерзнкаци (Цорцореци) и Ованес Крнеци, архиепископ Игнатий Малоян. В отдельном разделе изложены трагические события геноцида армян в Османской империи, а также статья о хорватско-армянских церковных и культурных связях.
Книга «Армянская Католическая Церковь» предназначена для широкого круга хорватских читателей, интересующихся историей армянской церкви и ее духовной культурой. Автор надеется, что книга поможет читателю лучше узнать историю и организацию Армянской Католической Церкви, послужит дальнейшему укреплению и развитию духовных и культурных связей двух народов.
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