Книга «Армянская Католическая Церковь. Краткий очерк» вышла в Хорватии

В Хорватии издали книгу филолога Артура Багдасарова «Армянская Католическая Церковь. Краткий очерк» под редакцией хорватского теолога Петра Марии Раделя. Это – четвертая книга автора об Армении. Новое издание посвящено Армянской Католической Церкви и ее патриархам, сообщает Армянский музей Москвы и культуры наций.

Книга издана в Загребском университете, в качестве рецензентов выступили профессор, доктор исторических наук Степан Чосич и профессор, доктор социологически наук Стипан Тадич. Аннотация книги составлена на английском, армянском, итальянском, русском и французском языках.