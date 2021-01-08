Клиника «Бамбино Джезу» в первый день нового года провела сложнейшую операцию

Несмотря на все сложности, связанные с ограничениями из-за COVID-19, команда хирургов, акушеров, кардиологов и других специалистов прооперировала новорожденную девочку с артериовенозной мальформацией. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Для ватиканской детской больницы «Бамбино Джезу» новый год начался успешно проведенной операцией: 1 января, спустя чуть более суток после рождения, новорожденная Клои с тяжелой патологией легких перенесла хирургическое вмешательство, которое позволит ей полностью восстановиться. Еще в материнской утробе у девочки была обнаружена легочная артериовенозная мальформация, которую очень редко диагностируют у детей, тем более еще не родившихся: обычно эта патология проявляется у взрослых. Аномальное развитие сосудов, представляющих собой клубок артерий и вен, не позволяет крови обогащаться кислородом и перегружает сердце.

После первичного диагноза мама новорожденной незамедлительно была переведена с Сардинии, где она проживает, в Рим, в клинику «Бамбино Джезу», специализирующуюся на редких заболеваниях и сложных операциях. В ватиканской больнице нет родильного отделения, но благодаря сотрудничеству с римской клиникой бонифратров в ней с 2017 года оборудовано акушерское отделение для клинических случаев исключительной сложности, когда сразу же после родов необходимо хирургическое вмешательство, а транспортировка новорожденного в специальный неонатологический центр опасна. До настоящего момента здесь была оказана помощь 99 роженицам.

Операция Клои – появившейся на свет на сроке 37 недель — была проведена примерно через 24 часа после кесарева сечения. Девочке полностью восстановили физиологическое кровообращение, была также удалена часть легкого с сосудистой аномалией. Подобная операция при острой сердечной недостаточности новорожденного проводилась в «Бамбино Джезу» всего трижды за последние 10 лет. На пятый день после операции Клои дышит самостоятельно.