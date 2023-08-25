ККЕР — о подготовке к Юбилейному 2025 году

В эти недели, когда закончились каникулы, возобновляется работа приходских групп и начинается катехизация, Конференция католических епископов России (ККЕР) просит всех католиков об особых молитвах для подготовки к пленарному заседанию Синода, на который Папа Франциск позвал представителей церквей всех мест и стран в Рим.

По информации Секретариата Синода на данный момент, в ватиканской встрече примут участие 363 делегата от различных церковных структур со всего мира, в том числе 54 женщины с правом голоса.

Напомним, что в предстоящем Синоде, пленарные заседания которого пройдут в октябре 2023 года и в октябре 2024 года, Католическую Церковь из Российской Федерации будут представлять митрополит Архиепархии Божьей Матери в Москве и председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци (в качестве представителя поместных европейский епископатов), а также руководитель молодёжного служения Архиепархии Оксана Пименова – в качестве одного из членов европейских континентальных ассамблей, «не наделённых епископской властью», и свидетеля синодального процесса.

Епископы также просят всех верных тщательно подготовиться к Юбилейному году. Девиз Юбилея 2025 года будет звучать так: «Паломники надежды». Юбилею предшествует 2023 год — как год углубления в историю и документы Второго Ватиканского Собора для обновления нашего духа, помогающего быть миссионерами надежды в нашем мире. Затем, Великим постом 2024 г., мы начнем год молитвенной подготовки к Юбилею — как к времени радости, надежды и примирения с Богом и друг с другом.