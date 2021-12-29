Китайским христианам приходится тайно праздновать Рождество

Рождество широко отмечается в Китае, но не как религиозный праздник, это похоже на День Святого Патрика в Америке — весёлый день со своими особыми традициями и украшениями.

Для многих молодых людей в Китае Рождество — это ещё и романтический праздник, такой же, как День святого Валентина.

Китайские торговые центры украшены ёлками и мерцающими огнями, везде слышны рождественские песни, которые американцам кажутся знакомыми.

Но для китайских христиан Рождество не может быть праздничным, поскольку им запрещено исповедовать свою веру. В этом году многие из них вернутся к древней христианской традиции встречаться тайно, опасаясь преследований со стороны правительства.

«В 2021 году положение христиан в Китае ухудшилось, — сказал в интервью The Epoch Times преподобный Ф. Джонатан Лю из базирующегося в Нью-Йорке Китайского христианского братства праведности. — Китайское правительство всё больше контролирует деятельность христианских церквей якобы из-за пандемии».

«Китайские власти сейчас также жёстко преследуют христианские студенческие общины, не только требуя от них вступления в [коммунистическую] партию, но и оказывая давление на их семьи, чтобы заставить их отказаться от своих религиозных убеждений».

Христианство в Китае

Христианство в Китае впервые было распространено миссионерами-иезуитами в XVI веке. Китайский режим сообщает о 44 млн христиан, что составляет около 3% населения, хотя их может быть гораздо больше.

Современная история христианства в Китае начинается в 1920-х годах с евангелиста Ни Туошэна, организатора сотен небольших церквей и групп по изучению Библии, а также издателя книг, объясняющих Библию китайскому народу. После прихода к власти коммунистов Ни был арестован и последние 20 лет своей жизни провёл в тюрьме.

Религия всегда жёстко контролировалась атеистической Коммунистической партией Китая. После прихода к власти коммунистов в 1949 году последовали годы незначительных преследований, но в 1960-х годах «Культурная революция» вызвала жестокую национальную кампанию по разгрому церквей, убийству или аресту религиозных лидеров и искоренению всех религиозных практик.

В 1978 году в новую Конституцию Китая была включена формулировка, гарантирующая свободу религии и запрещающая религиозную дискриминацию. Тем не менее христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему постоянно подвергаются преследованиям со стороны правительства, цензуре, слежке и ограничениям, говорится в докладе голландской некоммерческой организации Open Doors за 2020 год.

Преследования

«Увеличилось количество рейдов и преследований отдельных христиан и семей, — говорится в докладе. — Тысячи церквей были повреждены или разрушены, некоторые конфискованы в ходе кампании, которая охватила почти все регионы страны. Новые законы, регулирующие религию, продолжают применяться более строго».

Отчёт о преследованиях, ежегодно публикуемый американской христианской некоммерческой организацией ChinaAid, документирует сотни конкретных случаев религиозного угнетения, включая закрытие церквей, полицейские рейды, аресты пасторов и уличных евангелистов, а в 2002 году даже смертные приговоры пяти лидерам китайских церквей.

В 2016 году ChinaAid задокументировала смерть Дин Куймэй, христианки, похороненной заживо при защите её церкви от сноса.

В 2020 году в докладе рассказывалось о сносе церкви Донху, одобренной правительством, в 8:30 утра в пасхальное воскресенье якобы за нарушение строительных норм. По словам основателя ChinaAid Боба Фу, «эти случаи представляют собой лишь малую часть религиозных преследований, происходящих по всему Китаю».

Религиозное самовыражение, как и почти все аспекты жизни в Китае, контролируется коммунистической партией.

При коммунистическом правлении китайские христиане могут присоединяться только к тем церквям, которые зарегистрированы и контролируются одним из трёх государственных органов: Китайской патриотической католической церковью, Китайским христианским советом или Церковью Трёх Самоуправлений.

Эти организации напрямую контролируются Департаментом по работе с Объединённым фронтом Коммунистической партии Китая — мощным органом, ответственным за кооптацию или нейтрализацию угроз для партии внутри страны и за рубежом.

Столкнувшись с контролем компартии над своей религией, многие китайские христиане предпочитают молиться в небольших незарегистрированных общинах. Именно эти «домашние церкви» являются целью большинства полицейских рейдов, арестов и сносов.

Однако даже крупные церкви, одобренные государством, нуждаются в специальном разрешении на проведение праздничных мероприятий. В прошлое Рождество католическая церковь Тайху в провинции Аньхой опубликовала в интернете официальное разрешение на проведение рождественской мессы, на котором были поставлены необходимые государственные печати одобрения от местной полиции, Китайской патриотической католической церкви, местного органа планирования и девяти других государственных учреждений.

Преподобный Лю сказал изданию The Epoch Times:

«Официальные церкви, конечно, могут праздновать Рождество, но такое празднование всегда сопряжено с серьёзным политическим подтекстом. Например, в прошлом году во время празднования Рождества в шанхайской церкви Mu’en Tang прихожане пели красные песни, восхваляя китайское коммунистическое правительство».

Христиане в опасности

По словам Лю, в скором времени ограничения станут ещё более жёсткими.

«Меры по управлению религиозной информационной службой в интернете будут введены в действие 1 марта 2022 года. Этот закон запрещает любой организации или частному лицу проводить религиозные мероприятия в интернете, религиозный контент запрещено публиковать и в соцсетях. Это ещё больше сузит пространство для религиозной деятельности».

«Ситуация для христиан ухудшилась по всей стране, — говорится в докладе Open Doors. — Есть сообщения, что граждане получают материальное вознаграждение за раскрытие властям информации о христианах и других меньшинствах. Это отражает решимость коммунистической партии установить контроль над всеми сферами жизни».

Христиане находятся в опасности даже в Гонконге, говорит Лю.

«Религиозная свобода в Гонконге была сильно ограничена рамками так называемого закона о национальной безопасности», — сказал он, ссылаясь на закон, навязанный Пекином в июне 2020 года, который значительно ограничил свободу слова и объединений в городе.

«Многие пасторы, поддерживающие демократическое движение Гонконга, бежали в изгнание на Тайвань или в другие страны, в то время как патриотические религиозные организации продолжают расширять свою деятельность».

«Я думаю, что скоро даже Гонконг будет подавлять Фалуньгун и любые другие религиозные организации, которые были названы культами китайской компартией».

История одного из самых известных христиан Китая показывает, насколько опасной может стать ситуация. Адвокат по правам человека Гао Чжишэн принял христианство в 2005 году после того, как защищал человека, посаженного в тюрьму за печатание Библии без разрешения.

Он защищал активистов, последователей Фалуньгун, выступал против нарушений прав человека. В 2006 году опубликовал свою книгу «Более справедливый Китай», отказался от членства в компартии и призвал бойкотировать Олимпийские игры 2008 года в Пекине.

Гао посадили в тюрьму на несколько лет, а когда освободили, он рассказал, что подвергался жестоким пыткам со стороны китайской тайной полиции. В августе 2017 года Гао исчез, и его местонахождение до сих пор неизвестно.



Лоренцо Пуэртас — внештатный репортёр The Epoch Times, освещающий темы, связанные с Китаем. Изучает историю и культуру Китая, имеет степень по традиционной китайской медицине и степень по философии в Калифорнийском университете в Беркли.

Источник: Epoch Times Russia