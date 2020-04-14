Китай оказал помощь Ватикану в борьбе с пандемией коронавируса

Китайская благотворительная организация «Красный крест» и католический фонд «Hebei Jinde Charities» передали Ватиканской аптеке санитарно-гигиенические материалы, выразив тем самым солидарность китайского народа и католических общин с теми, кто оказывает медицинскую помощь больным КОВИД-19 и проводит профилактические мероприятия в условиях пандемии. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Престол выразил благодарность за этот щедрый жест епископам, католикам и всем гражданам Китая, заверив в уважении и молитвенной памяти Святейшего Отца.

Часть полученных материалов Ватиканская аптека передала Отделу пастырского попечения в области здравоохранения при Римском викариате: речь идет о 10 тысячах медицинских масок N95, более 500 тысячах одноразовых масок, 27 тысячах хирургических перчаток, 8 тысячах защитных комбинезонов и 6 тысячах защитных очков. Другая часть полученных средств защиты передана епархии Мачераты, римской Клинике имени Агостино Джемелли и полевому госпиталю Итальянской ассоциации альпийских стрелков.

Первый груз гуманитарной помощи из Китая, доставленный более двух недель назад, был отправлен в Миланскую епархию и другие районы Ломбардии, эпицентра пандемии.