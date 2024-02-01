Китай: менее чем за неделю с согласия Ватикана рукоположен третий католический епископ (+ ФОТО)

Петр У Ишунь был хиротонисан во епископа апостольской префектуры Шаоу на юге Китая 31 января 2024 года, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на пресс-службу Ватикана. Речь идет о девятой по счету епископской хиротонии, совершенной после заключения так называемого Временного соглашения между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой, и о третьей хиротонии менее чем за неделю.

59-летний Петр У Ишунь был назначен епископом Шаоу Папой Франциском 16 декабря 2023 года в рамках соглашения, подписанного с Китаем. Он был рукоположен во священника 15 августа 1992 года, был клириком Сямэньской епархии, учился в семинарии в Шанхае. Затем У Ишунь был отправлен в Минбэй, где служил приходским священником в и руководил деятельностью апостольских префектур Шаоу и Цзяньоу. Таким образом, после своей епископской хиротонии он официально стал ординарием той же церковной области, которой ранее руководил в сане пресвитера.

Мессу, в ходе которой состоялась хиротония, возглавил ординарий Пекинской епархии епископ Ли Шань. В ней приняли участие около 80 священников из разных епархий страны, а также более 360 монахинь и мирян.

Воссоединение так называемой «официальной» церкви, связанной с Патриотической ассоциацией китайских католиков, и «катакомбной» церкви представляет собой один из самых деликатных вопросов соглашения, заключенного в 2018 году Ватиканом и Пекином. Его текст до сих пор не был обнародован.



(Фото — slmedia.org)