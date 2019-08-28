Китай: хиротонисан первый епископ после Временного соглашения

Директор Ватиканского зала печати Маттео Бруни подтвердил, что в Китае был хиротонисан первый поместный епископ, возведённый в сан после принятия Временного соглашения о назначении епископов между Святым Престолом и властями КНР. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Я могу подтвердить, что Его Преосвященство Антоний Яо Шунь, освящённый епископ Цзинина/Уланчаба во Внутренней Монголии (Китай), получил Папский мандат, как об этом также сообщил хиротонисавший его епископ в ходе церемонии 26 августа 2019 года», — заявил глава пресс-службы Ватикана. Хиротония Преосвященного Антонио Яо «была первой в рамках Временного соглашения между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой, подписанного в Пекине 22 сентября 2018 года», — пояснил Маттео Бруни.

54-летний Антоний Яо Шунь был хиротонисан для епархии Цзинин в северной провинции Внутренней Монголии, где проживает около 70.000 католиков. На торжественном богослужении присутствовали сотни священников и монашествующих из близлежащих районов. Своим епископским девизом новый китайский иерарх избрал слова, напоминающие о Юбилейном годе милосердия, учреждённом Папой Франциском: «Misericordes sicut Pater».