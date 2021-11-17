Кипр и Греция: с кем встретится Папа во время апостольского визита — АНОНС

Как уже сообщалось ранее, со 2 по 6 декабря этого года Папа Франциск совершит апостольский визит на Кипр и в Грецию.

Согласно предварительной программе поездки, в четверг 2 декабря Святейший Отец отправится из Рима в Ларнаку. Визит начнется встречей в маронитском кафедральном соборе Никосии с католической общиной: духовенством, катехизаторами, представителями церковных движений Кипра. Затем, после приветственной церемонии в президентском дворце и визита вежливости к президенту, пройдет встреча с властями, общественными организациями и дипкорпусом.

Второй день пребывания Папы на Кипре начнется с визита вежливлости к Блаженнейшему Хризостому II, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра, за которым последует встреча со Священным синодом в православном кафедральном соборе Никосии. Затем на местном стадионе Папа совершит Святую Мессу, по завершении которой возглавит экуменический молебен с мигрантами в приходской католической церкви Святого Креста.

В субботу Святейший Отец отправится в Афины. Первыми событиями дня станут встречи с властями – президентом, премьер-министром, общественными организациями, а за ними последует визит вежливости к Архиепископу Афинскому и всея Эллады Блаженнейшему Иерониму II. После встречи с предстоятелем поместной православной Церкви Папа пообщается с католическими епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами, а вечером нанесет частный визит иезуитам.

На воскресенье 5 декабря запланировано посещение Митилини (о. Лесбос) и встреча с беженцами. В тот же день Папа вернется в Афины и отслужит Мессу в концертном зале «Мегарон», по завершении которой нанесет еще один визит вежливости Иерониму II. В понедельник 6 декабря Папа Франциск встретится с президентом парламента, а затем, в местной школе Святого Дионисия, опекаемой сестрами-урсулинками, — с молодежью. Визит завершится в половине двенадцатого дня, прибытие в аэропорт Чампино запланировано на 12 часов 35 минут.

На Кипре и в Греции Папу ожидают соответственно 38 тысяч и 133 тысячи католиков, что на Кипре составляет 4,47, а в Греции – 1,22 процента населения. На Кипре их окормляют всего 46 пресвитеров, а в Греции – 94. При этом на Кипре велико число миссионеров-мирян – 230, есть также 50 катехизаторов, в то время как в Греции насчитывается шесть миссионеров-мирян и 143 катехизатора. В Греции по состоянию на 31 декабря 2019 года было всего 19 семинаристов, а на Кипре – двое. В обеих странах на попечении католиков находятся детские дошкольные учреждения и начальные школы. В Греции одна больница вверена заботам католиков. На Кипре есть также шесть домов для престарелых и инвалидов, в Греции — пять таких домов. На Кипре действует также католическая семейная консультация.



Источник: Vatican News