Киево-Печерскую лавру обязали начать передачу помещений с 30 марта

28 марта 2023 года на адрес монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра пришло письмо от Заповедника, в котором монастырь информируют, что 30 марта начнет действовать комиссия по приему-передаче имущества Лавры, передает «Седмица» со ссылкой на spzh.news.

В тексте документа указывается, что «на основании Предупреждения от 10.03.2023 Договор между Заповедником и монастырем считается разорванным в одностороннем порядке». Комиссия по приему-передаче имущества государству, образованная Министерством культуры и информационной политики, начнет работу 30 марта 2023 года.

Заповедник акцентирует на «необходимости освобождения помещений для проведение процедуры приемки-передачи зданий и сооружений, переданных в соответствии с Договором №2 от 19 июля 2013 года и полного содействия деятельности Комиссии в соответствии с требованиями законодательства».

Согласно тексту документа, с 30 марта «будет исключен вывоз личных вещей монахов и имущества Монастыря». Заповедник предупреждает монастырь «об ответственности, предусмотренной частью I статьи 191 УК Украины за присвоение чужого имущества, которое было вверенно лицу или находилось в его ведении, в случае отказа от освобождения помещений и препятствования работе Комиссии».

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Как сообщает РИА Новости, накануне адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. А сегодня, 30 марта, суд принял иск монастыря, при этом удовлетворив ходатайство Лавры, чтобы органы государственной власти предоставили информацию о сути нарушений при пользовании Украинской Православной Церковью имуществом на территории обители.

На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

Фото — lavra.ua