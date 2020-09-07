Кенийские епископы требуют закрыть абортарии

Аборт — это злодеяние, противоречащее неприкосновенности человеческой жизни и евангельскому учению. Епископская конференция Кении заявила, что правительство должно закрыть все медицинские учреждения, в которых практикуется добровольное прерывание беременности и которые выдают контрацептивы подросткам. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Прелаты называют искусственный аборт злодеянием и выражают обеспокоенность в связи с законопроектом о репродуктивном здоровье: его главная, хотя и незаявленная цель, утверждают они, — «ввести в стране аборты по запросу».

«Нельзя претендовать на то, чтобы Бог был с нами, — утверждают иерархи, – если мы возводим в закон злодеяния некоторых, чтобы убивать наших детей еще до рождения». Епископы заявляют, что искусственный аборт противоречит принципам конституции, в которой провозглашена неприкосновенность жизни и достоинства человека. Прелаты встревожены тем, что «некоторым организациям дозволяется пропагандировать идеологии, попирающие это достоинство во имя свободы выбора».

Обращаясь к семьям, епископы призывают родителей «помнить об их главной ответственности, а именно передавать собственных детям здоровые этические принципы, посвящая им достаточно времени». Речь идет о «нравственном долге» родителей: они обязаны воспитывать детей в добродетели, особенно в том, что касается сексуальной сферы. Епископы осуждают «агрессивные планы против семьи», выраженные, в частности, в продвижении гендерной идеологии, которая противоречит евангельскому учению.



(На фото — демонстация против абортов в Кении)