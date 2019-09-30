Кемеровский католический приход отметил 10-летие освящения своего храма (+ФОТО)

В воскресенье 22 сентября кемеровский католический приход отпраздновал десятилетний юбилей освящения своего храма. Служение торжественной святой Мессы возглавил первый его настоятель — отец Энтони Бранаган, CSsR, который в свое время и собрал нашу общину. В этот день, чтобы разделить с нами радость, приехали гости из других городов, включая отца Анджея Легеча, CSsR, который много лет был настоятелем прихода, а также Сестер Служительниц Святого Духа и верных католических общин северной части Кузбасса. На Мессе мы особым образом вспоминали в молитве тех, кто служил, служит или будет служить в нашем храме. Помимо главного радостного события воскресный день был ознаменован еще двумя: приход приветствовал сестру Богдану, которая приехала к нам на служение, а также Володю, который наконец-то стал полноправным министрантом, получив соответствующее благословение.

Музыкальное сопровождение Мессы осуществляли приходские хористы и певцы городского «ХораДляВсех». По окончании богослужения группа прихожан показала спектакль, посвященный истории католиков в Сибири, после чего участники торжества смогли поделиться друг с другом радостью за общей трапезой.

Прихожанка храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

г. Кемерово

Источник: Римско-Католическая Церковь на севере Кузбасса