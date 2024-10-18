«Каждый человек – драгоценный дар обществу». Папа призвал к созиданию более инклюзивного мира

17 октября Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками трёхдневной конференции, проходившей в Умбрии в рамках «Большой семёрки» (G7) на тему «Инклюзивность и инвалидность». В ходе саммита была подписана Хартия Сольфаньяно, созвучная церковному видению человеческого достоинства. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к делегатам Епископ Рима подчеркнул, что каждый человек является неотъемлемой частью «вселенской семьи» и никто не должен становиться жертвой «культуры отбросов»: особенно это касается пожилых людей, которых следует ценить и уважать.

«Настоящее развитие человечества невозможно без вклада наиболее уязвимых слоёв населения. В этом смысле универсальная доступность становится великой целью, к которой нужно стремиться, устраняя любые физические, социальные, культурные и религиозные барьеры: каждый должен иметь возможность использовать свои таланты и вносить вклад в общее благо».

По словам Папы, одной из серьёзных форм дискриминации является лишение людей возможности трудиться и участвовать в культурной и спортивной жизни: «Это оскорбление человеческого достоинства».

Новые технологии могут стать отличным союзником в деле инклюзивности, если использовать их разумно, чтобы не создавать ещё большего неравенства, добавил Святейший Отец. Кроме того, нельзя игнорировать гуманитарные кризисы, связанные с климатическими изменениями и конфликтами. Необходима новая система профилактики и реагирования на эти ситуации, которая учитывала бы особые потребности инвалидов и гарантировала, что никто не будет лишён защиты и помощи.

В конце выступления Папа отметил, что работа умбрийской конференции служит знаком надежды для мира, который часто забывает о людях с инвалидностью или, к сожалению, избавляется от них ещё до их рождения.

«Св. Франциск Ассизский, явивший миру пример безграничной любви к самым уязвимым, напоминает, что истинное богатство заключается во встрече с другими людьми. Культуру встречи нужно развивать особенно с теми, кого ложная культура благосостояния склонна отвергать. ‘Вместе’ – вот ключевое слово для созидания мира, где достоинство каждого человека признаётся и уважается в полной мере».