Католики США выступают против лимита на прием беженцев, установленного администрацией Трампа

Католики США выступают против лимита на прием беженцев, установленного администрацией Трампа

Октябрь 04, 2019

Католические епископы и миряне осудили заявление администрации Трампа о том, что она намерена установить лимит 18 тысяч человек для беженцев в Соединенные Штаты в 2020 финансовом году, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентства «Седмица» и CNA.

Новая цифра означает снижение лимита на 40% по сравнению с 2019 годом (нынешняя квота на прием составляет 30 тысяч человек). В телефонном интервью журналистам высокопоставленный чиновник администрации объяснил, что беженцев будут теперь еще и сортировать по «приоритетным районам происхождения». Причина нового лимита, по словам чиновника, объясняется тем, что службы приема «завалены доверху» заявками на предоставление убежища – сейчас на рассмотрении находятся около 400 тысяч заявок и личных дел. «Первым делом мы даем льготы тем, кого преследуют за религиозные убеждения, – отметил чиновник, пояснив, что для них выделяется квота в 5000 мест. – стремятся всемерно защищать свободу вероисповедания на международном уровне, защищать религиозные меньшинства по всему миру». Власти выделяют 4000 мест иракским «помощникам» Соединенных Штатов, плюс 1500 мест зарезервированы для граждан Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, ищущих убежище в стране. Оставшиеся 7500 мест выделены для прочих заявителей.

(ККЕ) осудила этот политический шаг в своем заявлении. «Сегодня мы являемся свидетелями крупнейшего кризиса перемещения народов за всю историю человечества, а потому инициативы администрации по снижению квоты на прием беженцев в нашу страну совершенно недопустимы, – говорит Джо С. Васкес, епископ Остинский и глава Комитета ККЕ по миграции. – принадлежат к наиболее уязвимым группам населения, спасающимся от войны, религиозных преследований и избирательного насилия. Закрывать глаза на их беды, проявляя жестокое пренебрежение к человеческой жизни – нельзя, ибо это идет вразрез с ценностями нашей нации, с теми стандартами, которые делают наше общество великим». Особую обеспокоенность епископ выразил в связи с новым положением, которое позволит городам и штатам отвергать беженцев по своему усмотрению. «Мы опасаемся бедствий для беженцев и их семей из-за неразберихи в стране, когда в одних юрисдикциях приветствуются, а в других нет», отметил Васкес.

Союз католических благотворительных организаций США заявил 27 сентября, что «решительно выступает против действий администрации по сокращению приема беженцев до рекордно низкого уровня с момента запуска программы в 1980 году». «Мы напоминаем администрации, что миссия Программы приема беженцев заключается в защите людей по гуманитарным соображениям, – указывается в заявлении. – Программа должна вернуться к постоянной квоте приема, а власти не должны пользоваться ее механизмами ради узкопартийных интересов».

Католическая благотворительная служба Catholic Relief Services (CRS), помогающая бедным и обездоленным по всему миру, также выступила против сокращения квоты. «Мир ожидает от США достойного участия в судьбах 26 миллионов беженцев, – заявил Билл О’Киф, исполнительный вице-президент CRS по вопросам миссии и мобилизации. – Прием беженцев отражает те ценности, на которых была построена наша нация, христианство и многие другие вероучения, и на которых зиждется человеческое достоинство».

Между тем Кен Куччинелли, ВРИО директор Службы гражданства и иммиграции США, безапелляционно заявил журналистам, что преследуемые христиане, ищущие убежище в США, будут выдворены, если попытаются обойти лимит путем незаконного пересечения границы.

Лимит на прием беженцев в США в период 2000-2016 годов составлял около 70 тысяч человек в год. Президент Барак Обама к концу своего правления поднял этот лимит до 110 тысяч в 2017 финансовом году. А вот президент Трамп принял решение резко сократить прием беженцев сразу после своего прихода к власти.

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