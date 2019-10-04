Католики США выступают против лимита на прием беженцев, установленного администрацией Трампа

Католические епископы и миряне осудили заявление администрации Трампа о том, что она намерена установить лимит 18 тысяч человек для беженцев в Соединенные Штаты в 2020 финансовом году, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на агентства «Седмица» и CNA.

Новая цифра означает снижение лимита на 40% по сравнению с 2019 годом (нынешняя квота на прием составляет 30 тысяч человек). В телефонном интервью журналистам высокопоставленный чиновник администрации объяснил, что беженцев будут теперь еще и сортировать по «приоритетным районам происхождения». Причина нового лимита, по словам чиновника, объясняется тем, что службы приема «завалены доверху» заявками на предоставление убежища – сейчас на рассмотрении находятся около 400 тысяч заявок и личных дел. «Первым делом мы даем льготы тем, кого преследуют за религиозные убеждения, – отметил чиновник, пояснив, что для них выделяется квота в 5000 мест. – США стремятся всемерно защищать свободу вероисповедания на международном уровне, защищать религиозные меньшинства по всему миру». Власти выделяют 4000 мест иракским «помощникам» Соединенных Штатов, плюс 1500 мест зарезервированы для граждан Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, ищущих убежище в стране. Оставшиеся 7500 мест выделены для прочих заявителей.

Конференция католических епископов США (ККЕ) осудила этот политический шаг в своем заявлении. «Сегодня мы являемся свидетелями крупнейшего кризиса перемещения народов за всю историю человечества, а потому инициативы администрации по снижению квоты на прием беженцев в нашу страну совершенно недопустимы, – говорит Джо С. Васкес, епископ Остинский и глава Комитета ККЕ по миграции. – Беженцы принадлежат к наиболее уязвимым группам населения, спасающимся от войны, религиозных преследований и избирательного насилия. Закрывать глаза на их беды, проявляя жестокое пренебрежение к человеческой жизни – нельзя, ибо это идет вразрез с ценностями нашей нации, с теми стандартами, которые делают наше общество великим». Особую обеспокоенность епископ выразил в связи с новым положением, которое позволит городам и штатам отвергать беженцев по своему усмотрению. «Мы опасаемся бедствий для беженцев и их семей из-за неразберихи в стране, когда в одних юрисдикциях беженцы приветствуются, а в других нет», отметил Васкес.

Союз католических благотворительных организаций США заявил 27 сентября, что «решительно выступает против действий администрации по сокращению приема беженцев до рекордно низкого уровня с момента запуска программы в 1980 году». «Мы напоминаем администрации, что миссия Программы приема беженцев заключается в защите людей по гуманитарным соображениям, – указывается в заявлении. – Программа должна вернуться к постоянной квоте приема, а власти не должны пользоваться ее механизмами ради узкопартийных интересов».

Католическая благотворительная служба Catholic Relief Services (CRS), помогающая бедным и обездоленным по всему миру, также выступила против сокращения квоты. «Мир ожидает от США достойного участия в судьбах 26 миллионов беженцев, – заявил Билл О’Киф, исполнительный вице-президент CRS по вопросам миссии и мобилизации. – Прием беженцев отражает те ценности, на которых была построена наша нация, христианство и многие другие вероучения, и на которых зиждется человеческое достоинство».

Между тем Кен Куччинелли, ВРИО директор Службы гражданства и иммиграции США, безапелляционно заявил журналистам, что преследуемые христиане, ищущие убежище в США, будут выдворены, если попытаются обойти лимит путем незаконного пересечения границы.

Лимит на прием беженцев в США в период 2000-2016 годов составлял около 70 тысяч человек в год. Президент Барак Обама к концу своего правления поднял этот лимит до 110 тысяч в 2017 финансовом году. А вот президент Трамп принял решение резко сократить прием беженцев сразу после своего прихода к власти.