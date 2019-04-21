Католики Сибири встретили Христа Воскресшего: Навечерие Пасхи в Святую Ночь в Кафедральном соборе Преображенской епархии

Кульминация Священного Пасхального Триденствия – богослужение Святой Ночи Воскресения Христова, открывающее собой пятидесятидневный период Пасхального времени. Весь этот период, по древней традиции, воспринимается как один единый день – день Светлого Христова Воскресения.

Еще вчера мы вспоминали искупительную Смерть Иисуса на Кресте, а этой ночью скорбные мотивы сменяются бурлящей радостью триумфа. Вновь звучит песнопение Слава в вышних Богу…, которое мы не слышали на протяжении всего Великого Поста, вновь играет орган в сопровождении других музыкальных инструментов, вновь громко бьют колокола и раздается громогласное Аллилуйя!

Богослужение Святой Ночи начинается обрядом благословения нового огня на церковном дворе, от которого возжигается Пасхальная свеча – символ Света, принесенного в мир Христом, свидетельствовавшим о Себе: «Я – свет миру». От этой большой Свечи зажигают свои свечи верные, делясь огоньком друг с другом в знак своего желания принять истину Христову и возвестить ее другим людям.

Сразу по вхождении со двора во храм следует Гимн Возвещения Пасхи (Exsultet), воспевающий милосердие Бога и воздающий хвалу Христу, побеждающему мрак мира сего. В этом году в Кафедральном соборе Преображения Господня этот гимн возгласила регент приходского хора Валерия Беляевскова.

Обильная трапеза Слова Божия, предлагаемая верным на Мессе Святой Ночи, посвящена главным вехам приводящей ко Христу Истории Спасения: сотворению мира, подготовке явления Спасителя через историю Авраама, народа Израиля и его пророков, обетованию грядущей победы над грехом и смертью… Евангельское чтение о Воскресении Христа, об обнаружении пустого гроба подводит черту всей череде осуществляющихся по Божию замыслу событий.

Событию Воскресения посвятил свою проповедь Владыка Иосиф Верт. Он, в частности, отметил, что благодаря Воскресению Христову смерть потеряла свое самое грозное оружие – страх. Она, конечно, по-прежнему остается для нас тяжким испытанием, но, всё-таки, является теперь для нас только остановкой или стоянием на пути в жизнь вечную. Кроме того, в перспективе Христова Воскресения всё, что мы делаем здесь, на земле, в этой жизни, имеет последствия в вечности. Если же это так, то каким же важным становится каждое прожитое нами мгновенье! (Смотрите полный текст проповеди).

В дальнейшем ходе богослужения к таинству Святого Крещения приступил в Кафедральном соборе катехумен Арсений. Пройдя надлежащую подготовку, он достиг главного рубежа своей жизни: приступив к святой купели, он стал чадом Божьим и храмом Духа Святого. В эту ночь о своем Крещении вспомнили также все присутствовавшие на богослужении верные: они обновили свои крещальные обеты и исповедали свою веру, после чего Владыка Иосиф окропил их освященной по специальному пасхальному обряду водой.

А окончание богослужения было ознаменовано обрядом, который тоже совершается один-единственный раз в году – освящением пищи к пасхальному столу: крашеных яиц, куличей, мясных изделий…

О главном богослужении литургического года в главном храме Преображенской епархии рассказывает фоторепортаж студии КАНА: