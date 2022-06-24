Католики Шотландии возродили паломничество к первому монастырю, основанному 1400 лет назад Святым Колумбой, крестителем язычников

Католики Шотландии возродили паломничество к первому монастырю, основанному 1400 лет назад Святым Колумбой, крестителем островитян, и за три дня прошли этот нелегкий путь, преодолев пешком в общей сложности порядка 80 км, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Католические паломники вновь стремятся на островок Айону у западного побережья страны, с которого Святой Колумба начал проповедь язычникам Шотландии более 1400 лет назад. Первая партия в шестьдесят человек прошла десятки миль с 11 по 13 июня, чтобы вознести молитвы за Шотландию и ее духовное возрождение после пандемии и за возвращение мощей ирландского святого миссионера домой, на место его прибытия, где по сей день действует большая монашеская обитель.

«На этом пути наш ждали многие невзгоды и испытания – пронизывающий ветер, долгие дожди, сменяемые палящим солнцем, – говорит директор паломничества Джейми Макгоуэн в интервью CNA. – Нам даже пришлось преодолеть несколько болот по колено в воде. Однако нас укрепляла и смиряла мысль, что сам святой Колумба терпел подобные и неизмеримо большие лишения и беды, когда проповедовал Евангелие на здешних островах».

Маршрут как называемого Брекбаннохского паломничества путники преодолели сначала пешком, затем плыли на пароме с западного побережья Шотландии к острову Малл и пересекли его пешком, потом новым паромом достигли Айовы и прошли к Айовскому аббатству. Пешие участки пути в совокупности составили 50 миль (порядка 80 км). Свое название это паломничество ведет от Брекбаннохского реликвария (раки) Святого Колумбы, прославившего образ святого в шотландской истории. По древнему обычаю, этот реликварий всегда торжественно вносили на все важнейшие собрания духовенства и мирских правителей, дабы заручиться небесным заступничеством святого. С той же целью эту раку часто привозили в шотландские войска в кануны важнейших битв, дабы святой укрепил дух воинства и повел его к победам. «Ныне мы благоговейно несем его с собой, дабы вознести молитвы за обновление католической веры в Шотландии», — говорит Макгоуэн о копии реликвария, несомой паломниками.

Эта копия в точности воспроизводит Монимускский реликварий, еще один образец национального достояния Шотландии. Он представляет собой драгоценный ларец в форме дома, в котором хранятся святые мощи. Многие эксперты национальных музеев Шотландии считают что нынешний Монимускский реликварий – тот же самый, что в старину звался Брекбаннохским, хотя строго и документально доказать это пока не удается. Реликварий для паломников содержит частицы мощей святого Колумбы, святого Андрея и святой Маргариты Шотландской – небесных покровителей страны. Частица мощей святого Колумбы была положена в реликварий из собрания мощей в гроте Карфин в Мазервелле (Шотландия).

По пути паломники сменяли друг друга, неся в руках флаг Шотландии и другие религиозные знамена и передавая друг другу драгоценный реликварий. В нем хранится и частица креста, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, и тот же самый крест изображен на белом сальтире (диагональном кресте) шотландского флага. Остров Айона, куда стремились паломники, входит в архипелаг Внутренних Гебридских островов у северо-западного побережья Шотландии. Это крохотный островок размером порядка 5 км на 2.5 км, на котором в шестом веке ирландские миссионеры во главе со Святым Колумбом возвели первую простую монашескую обитель и храм. Здесь они служили ирландским поселенцам и несли Благую Весть здешним языческим племенам пиктов.

«Айона сыграла решающую роль в шотландской истории – здесь короновали, обручали и хоронили наших королей, и именно сюда паломники веками несли свои петиции в надежде на королевскую и Божью справедливость, – говорит Макгоуэн. – Сегодня он сохраняет статус особо охраняемого памятника шотландской истории. А для нас, христианского народа, он значит намного больше, чем просто памятник политической истории страны. Это великая святыня, хранимая не только многими погребенными здесь святыми угодниками, но и намоленное место, хранящее веру и духовные силы многих поколений шотландцев, приходивших сюда издалека, дабы вознести молитвы в этом святом месте».

Нынешнее паломничества на Айону началось 11 июня в 6 утра с богослужения в соборе Святого Колумбы в городе Обан на западе страны, которое возглавил Брайан МакГи епископ Аргайла и Островов. Оттуда паломники прошли крестным ходом в порт, переправились на остров Малл к востоку от Айоны, долго шли и заночевали под открытым небом. Потом в течение дня достигли полуразрушенной средневековой церкви в местечке Килвикеон и, после очередного долгого перехода и еще одного ночлега, сели на паром, доставивший их на Айону. По прибытии группа отслужила мессу на руинах женского бенедиктинского монастыря, заложенного в 13 веке, а затем прошла крестным ходом к Айонскому аббатству, возведенному в ХХ веке на руинах монашеской обители Святого Колумбы. Паломничество завершилось торжественным благословением мощей в часовне аббатства. «Мощи Святого Колумбы были вывезены из Айоны во время Реформации, и потому их нынешнее возвращение домой на Айону стало первым со времен Реформации», — радуется Макгоуэн.

Святой Колумба, также известный под именем Святого Колмсиля, родился в Ирландии 7 декабря 521 года, учился в нескольких монастырях и стал священником. Затем он жил 15 лет в Ольстере, путешествуя, проповедуя и основывая монастыри. Он оставил Ирландию в 563 году. В одной хронике говорится, что он отправился в путь, дабы проповедовать язычникам Слово Божье. Другая хроника уточняет, что он невольно вовлекся в войну враждующих племен, потом покаялся в этом грехе и в наказание возложил на себя обет миссионерской проповеди Евангелия язычникам за границей. Он умер 9 июня 597 года – и ныне это день его памяти в церкви.

Монашеская община, основанная им на Айоне, со временем разрослась и обрела известность как обитель мудрости, учености и оплот веры. Именно здесь были созданы многие высокохудожественные древние манускрипты (в том числе, как полагают, знаменитая Келлская книга), а также резные изделия, в том числе многие кельтские высокие кресты. Айона пришла в упадок после кровавых набегов викингов в девятом веке. С тех пор жизнь в монашеской общине то затухала, то возгоралась – и так до протестантской Реформации. В середине 20-го века экуменическая группа христианских энтузиастов постаралась возродить Айонскую обитель как место собраний и общих христианских молитв. Католический храм вновь возник на острове лишь в 1997 году – впервые за 400 лет. Организаторы нынешнего Брекбаннохского паломничества огласили о нем 7 декабря 2021 года, в день 1500-летия Святого Колумбы.