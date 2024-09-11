Католики Петербурга приняли участие в траурной церемонии в День памяти жертв блокады Ленинграда

8 сентября, в 83-ю годовщину начала фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, католики Санкт-Петербурга приняли участие в церемонии возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Делегацию Католической Церкви возглавил епископ Николай Дубинин.

Почтить память павших защитников Ленинграда пришли и члены других религиозных конфессий. Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге епископ Кронштадтский Вениамин подошёл к группе католиков и тепло поприветствовал епископа Николая.

После возложения венков владыка Николай прочёл молитву «Радуйся, Мария», после чего католическая делегация прошла вдоль стены памяти, на которой размещены мемориальные доски, в том числе, посвященная «Полякам, защитникам блокадного Ленинграда».

В торжественно-траурной церемонии также принимали участие члены правительства Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, который также поприветствовал епископа Николая и приехавших с ним верующих.

Пискарёвское мемориальное кладбище является крупнейшим местом массовых захоронений жертв войны. На верхней террасе мемориала горит огонь в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента «Мать-Родина» тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, и более 70 тысяч защитников Ленинграда.



Текст: Надежда Богданова по материалам официального Телеграм-канала Северо-Западного региона Архиепархии

Фото: Надежда Богданова, Тимофей Иванов

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве