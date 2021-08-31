Католики Калифорнии молятся о спасении старшеклассников, захваченных в Афганистане

Католики Калифорнии молятся о спасении старшеклассников, захваченных в Афганистане

Август 31, 2021

Архиепископ призывает паству молиться о безопасном возвращении группы старшеклассников и их родных (22 человека), а также христианских благотворителей (более 350), блокированных в Афганистане, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Старшеклассники из школьного округа Кахон-Вэлли близ Сан-Диего проходили в Афганистане летнюю практику в сопровождении родителей, когда 15 августа захватили страну и блокировали им выезд. «Я прошу вас молиться о том, чтобы наши спаслись от серьезной опасности вместе с родителями и сопровождающими, – воззвал Сальваторе Кордилеоне, архиепископ Сан-Франциско. – В тяжкие и опасные времена нам надлежит обретать мужество и надежду в Иисусе Христе». Он призвал также молиться о спасении калифорнийских христианских благотворителей, не успевших эвакуироваться в . Талибы захватили район работ группы «Корни мира» (Roots for Peace) со штаб-квартирой в Сан-Рафаэле, занимающейся благотворительной помощью в развитии сельского хозяйства Афганистана.

По словам основателя благотворительной организации Хайди Кун, более 350 афганских сотрудников организации попали в ловушку, и остаются считанные часы, чтобы их вывезти из страны. По последним сообщениям, десятки тысяч человек лихорадочно пытаются бежать из Кабула. «Я прошу всех наших католических единоверцев молить о помощи Богоматерь Скорбящую от имени этих несчастных, – говорит архиепископ Кордилеоне. – Там вот-вот может развернуться одна из многих трагедий, когда наши христиане и афганские мусульмане, работавшими с американцами, станут добычей талибов. Кризис, разворачивающийся в Афганистане прямо сейчас, невыразимо горек и ужасен. Нам надлежит призвать правительство США к срочным действиям по спасению этих несчастных».

подтвердил, что в ширящемся хаосе погибли 13 американских военных и множество афганцев в результате двух взрывов террористов-смертников в Хорасане близ Кабульского аэропорта. По сообщению CBS News, число погибших, по данным министерства здравоохранения Афганистана, составляет не менее 170 человек. Конференция епископов США выражает тревогу в связи с ситуацией в Афганистане и призывает католиков молиться и оказывать всемерную помощь. «Давайте помолимся за тех, кто сегодня утром погиб в аэропорту (#Kabul_Airport), в том числе нескольких граждан США, – воззвали епископы. – Вечный покой даруй им, Господи, и да воссияет для них вечный свет. Аминь». В воззвании также приводятся адреса, куда могут направлять помощь прибывающим афганским беженцам.

Между тем, как передает ТАСС, по состоянию на понедельник 30 августа вооруженные силы США полностью покинули . Об этом на брифинге для журналистов в Пентагоне заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. «Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США (22:29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», — сообщил генерал. По словам Маккензи, по борту последнего самолета, который покинул , находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

Население Афганистана более чем на 99% состоит из мусульман, большинство из которых – сунниты. Есть небольшие группы христиан в 10-12 тысяч человек, в том числе около 200 католиков. В стране есть буддисты, индуисты и бахаи, а также один-единственный иудей. Запрещенный на территории РФ Талибан уже однажды приходил к власти в Афганистане (с 1996 по 2001 год), и тогда печально прославился своим жестоким и бесчеловечным толкованием законов шариата. Так, обращение мусульманина в иную веру в этой версии шариата считается «отступничеством» и карается смертной казнью.

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