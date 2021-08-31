Католики Калифорнии молятся о спасении старшеклассников, захваченных в Афганистане

Архиепископ Сан-Франциско призывает паству молиться о безопасном возвращении группы старшеклассников и их родных (22 человека), а также христианских благотворителей (более 350), блокированных в Афганистане, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Старшеклассники из школьного округа Кахон-Вэлли близ Сан-Диего проходили в Афганистане летнюю практику в сопровождении родителей, когда 15 августа талибы захватили страну и блокировали им выезд. «Я прошу вас молиться о том, чтобы наши дети спаслись от серьезной опасности вместе с родителями и сопровождающими, – воззвал Сальваторе Кордилеоне, архиепископ Сан-Франциско. – В тяжкие и опасные времена нам надлежит обретать мужество и надежду в Иисусе Христе». Он призвал также молиться о спасении калифорнийских христианских благотворителей, не успевших эвакуироваться в США. Талибы захватили район работ группы «Корни мира» (Roots for Peace) со штаб-квартирой в Сан-Рафаэле, занимающейся благотворительной помощью в развитии сельского хозяйства Афганистана.

По словам основателя благотворительной организации Хайди Кун, более 350 афганских сотрудников организации попали в ловушку, и остаются считанные часы, чтобы их вывезти из страны. По последним сообщениям, десятки тысяч человек лихорадочно пытаются бежать из Кабула. «Я прошу всех наших католических единоверцев молить о помощи Богоматерь Скорбящую от имени этих несчастных, – говорит архиепископ Кордилеоне. – Там вот-вот может развернуться одна из многих трагедий, когда наши христиане и афганские мусульмане, работавшими с американцами, станут добычей талибов. Кризис, разворачивающийся в Афганистане прямо сейчас, невыразимо горек и ужасен. Нам надлежит призвать правительство США к срочным действиям по спасению этих несчастных».

Пентагон подтвердил, что в ширящемся хаосе погибли 13 американских военных и множество афганцев в результате двух взрывов террористов-смертников в Хорасане близ Кабульского аэропорта. По сообщению CBS News, число погибших, по данным министерства здравоохранения Афганистана, составляет не менее 170 человек. Конференция епископов США выражает тревогу в связи с ситуацией в Афганистане и призывает католиков молиться и оказывать всемерную помощь. «Давайте помолимся за тех, кто сегодня утром погиб в аэропорту (#Kabul_Airport), в том числе нескольких граждан США, – воззвали епископы. – Вечный покой даруй им, Господи, и да воссияет для них вечный свет. Аминь». В воззвании также приводятся адреса, куда католики могут направлять помощь прибывающим афганским беженцам.

Между тем, как передает ТАСС, по состоянию на понедельник 30 августа вооруженные силы США полностью покинули Афганистан. Об этом на брифинге для журналистов в Пентагоне заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. «Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США (22:29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», — сообщил генерал. По словам Маккензи, по борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

Население Афганистана более чем на 99% состоит из мусульман, большинство из которых – сунниты. Есть небольшие группы христиан в 10-12 тысяч человек, в том числе около 200 католиков. В стране есть буддисты, индуисты и бахаи, а также один-единственный иудей. Запрещенный на территории РФ Талибан уже однажды приходил к власти в Афганистане (с 1996 по 2001 год), и тогда печально прославился своим жестоким и бесчеловечным толкованием законов шариата. Так, обращение мусульманина в иную веру в этой версии шариата считается «отступничеством» и карается смертной казнью.