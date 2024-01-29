Католики и православные: богословие диалога в милосердии. Частная аудиенция в Ватикане 26 января 2024 г. (+ ФОТО)

26 января Папа Франциск встретился в Ватикане с членами Международной комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Древневосточными православными Церквами, а также с участниками ежегодного ознакомительного визита молодых священников и монахов Древневосточных православных Церквей. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима поблагодарил гостей за стремление идти вместе дорогами единства и мира, а также призвал – по заступничеству общих святых и мучеников – неустанно молиться и противостоять «голоду по миру, охватившему многие земли». Святейший Отец напомнил о визитах в Ватикан предстоятелей Древневосточных православных Церквей, отметив ценность этих встреч, позволяющих «диалогу милосердия» идти вместе с «диалогом истины», который проводит богословская комиссия. «Признание братства <…> выходит за рамки простой экуменической ‘учтивости’ и представляет собой фундаментальное экклесиологическое утверждение» (Ut unum sint 42), подчеркнул Святейший Отец:

«В этом смысле я убежден, что «диалог милосердия» следует понимать не только как подготовку к «диалогу истины», но и как «богословие в действии», способное открывать новые перспективы для наших Церквей. В то время, когда, слава Богу, отношения между нами укрепляются, стоило бы пересмотреть ткань отношений между нами, развивая ‘богословие диалога в милосердии’».

Папа напомнил, что комиссия провела своё первое заседание в Каире в январе 2004 года и с тех пор, собираясь почти каждый год, приняла три важных церковных документа, отражающих богатство христианских традиций: коптской, сирийской, армянской, маланкарской, эфиопской, эритрейской и латинской. Этот диалог обогащается мыслью о единстве в разнообразии: «Церковь принимает различные богословские выражения одной и той же веры и различные формы церковной дисциплины, литургических обрядов и духовного наследия в каждой части мира. Это богатство ещё более великолепно раскрывает кафоличность единой Церкви».

Ещё одной особенностью работы комиссии, по словам Епископа Рима, является постоянная пастырская забота, выраженная в последнем документе «Таинства в жизни Церкви», а также ежегодные учебные визиты молодых священников и монахов: вовлечение молодежи в сближение Церквей является знаком Святого Духа, Который омолаживает Церковь и вдохновляет на пути к единству.

В конце встречи Папа вверил труды комиссии материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы и вместе с гостями вознёс древнюю молитву «Под Твою милость».