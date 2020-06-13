Католикам города Кирова отказали в возврате Александровского костёла

Как сообщает издание Аиф-Киров, Арбитражный суд отказал местной католической общине в возврате Александровского костёла. Об этом у себя в социальных сетях сообщил адвокат Ян Чеботарёв. «Увы, но чуда пока не произошло», – написал юрист, отстаивающий во властных инстанциях интересы вятских католиков.

Напомним, что спор между католическим приходом и правительством Кировской области длится уже давно. Община пытается вернуть себе историческое храмовое здание, где ныне устроен камерный зал филармонии. Пока католикам не удается договориться с властями. Вопрос остаётся нерешённым.