Католический приход г. Кемерово отпраздновал Пятидесятницу вместе с Правящим Епископом (+ ФОТО)

28 мая 2023 г., в завершающее Пасхальное время торжество Сошествия Святого Духа, Епископ Иосиф Верт находился с архипастырским визитом в столице Кузбасса. Примечательно, что впервые за последние 32 года Ординарий Преображенской епархии праздновал Пятидесятницу вне своей кафедры.

На Святой Мессе в кемеровском храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии Преосвященному Владыке сослужил настоятель прихода отец Павел Юрковский CSsR.

Стоит также отметить, что этот день был особо знаменательным для Отца Епископа – ровно 40 лет назад состоялось рукоположение семинариста Иосифа Верта во диаконы. А буквально накануне, 27 мая, Владыка отмечал и 39-ю годовщину своего рукоположения во пресвитеры – оно состоялось почти точно через год в Каунасском кафедральном соборе: в Литве рукоположение в священный сан по традиции совершается в последнее воскресенье мая, и в те годы (1983 и 1984) последнее воскресенье мая приходилось, соответственно, на 28 и 27 число.

Во время Торжественной Мессы Владыка также преподал Миропомазание тринадцати прихожанам, прошедшим надлежащую подготовку.

Перед самым началом Таинства схождения Святого Духа Предстоятель отметил, что в этот день мы вместе с апостолами снова и снова переживаем Пятидесятницу, являемся участниками этого события.

«Сегодня, как и 2000 лет тому назад Дух Святой сойдёт на вас и всё изменится в вашей жизни. Святой Дух как шум с неба, как несущийся сильный ветер ворвётся в дом вашей жизни и сделает её другой. Языки как бы огненные сойдут на вас и зажгут сердце ваше любовью к Богу и человекам. В Пятидесятницу свершилось то, о чём говорил Иисус: «Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!».

И посмотрите, что стало с апостолами! Они только недавно постыдно бежали, когда Иисусу угрожала опасность, оставили Его одного перед лицом врагов. И даже в последние дни перед Пятидесятницей они собрались в горнице на молитву при закрытых дверях. Так велик был их страх! — Но вот на них сошёл Святой Дух, и они широко распахнули двери, вышли на улицы Иерусалима и бесстрашно проповедуют Иисуса Христа! Они пойдут и дальше — до края земли».

Далее в своей проповеди Владыка коротко прошёлся по истории распространения христианства. Он напомнил, как Святой Дух обратил сердца языческих племен, которые вторглись в Римскую империю в 4-5 веках. Упомянул святого Патрика в Ирландии, святого Бонифация в Германии, святых Кирилла и Мефодия — этих апостолов славян на востоке, святого Франциска Ксаверия в Индии и Японии. Отметил удивительное действие Святого Духа в пустыннике Антоние, Авве Бенедикте, Франциске Ассизском, Игнатие Лойоле и многих других.

А как действует Святой Дух через Вселенские Соборы, оберегая чистоту учения Церкви!

Но прежде всего Святой Дух действует через людей, ибо Он призывает людей для высоких целей (Ad maiorem Dei Gloriam). «И какая награда ожидает того, кто отзывается на призыв Господа! Об этом могли бы засвидетельствовать многие миряне в семьях, монахини, священники». В подтверждение этих слов Владыка вспомнил свою маму – Марию Верт, а также сестру Гертруду Детцель, епископа Александра Хиру, блаженного отца Владислава Буковинского. Да и сам Проповедующий мог бы красноречиво засвидетельствовать, как действовал Святой Дух в его личной жизни, как изменилась его жизнь, когда много лет назад он ответил на призыв Святого Духа.

В завершение Епископ Иосиф обратился с горячим призывом к кандидатам: «Дорогие! Вы сегодня примете Святого Духа также как апостолы 2000 лет назад. И вы можете, или, вернее, через вас может Святой Дух совершить великие дела во славу Божию и на благо людей. Сотрудничайте с Ним, не отвергайте Его вдохновений, будьте Его соработниками!»

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По окончании богослужения все участники торжества смогли ещё раз поделиться радостью друг с другом за общей трапезой. Приход тепло поздравил Владыку с 40-летием его рукоположения во диаконы, а желающие смогли лично пообщаться со своим Архипастырем.



Атмосферу того, как кемеровская община переживала последнее в нынешнем году богослужение Пасхального времени, дополнительно передает эта фотогалерея: