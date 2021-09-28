Католический мыслитель признает, что обращение американцев к вере после теракта 11 сентября было мимолетным

Известный католический писатель и священник отмечает, что лихорадочное обращение американцев к вере после теракта 11 сентября оказалось мимолетным, и признает, что был наивным, когда надеялся, «что этот удар, словно Перл-Харбор, заставит нас сбросить оковы светскости, разлагающей души». Подробности передает Седмица со ссылкой на CNA.

Двадцать лет назад, 14 сентября 2001 года, отец Джон Перриконе делал наброски для статьи в приходском доме католической церкви Святой Агнесы в центре Манхэттена. «Я пишу эти строки, кашляя от адского дыма», писал он тогда. Тремя днями ранее исламские террористы направили два авиалайнера в башни Всемирного торгового центра, вызвав цепную реакцию катастрофических обрушений, в результате которой погибло более 3 тысяч человек, а знаменитые башни-близнецы превратились в груду обломков, источающий ядовитый дым горящего пластика, пепел и пыль. В те дни отец Перриконе был профессором философии в колледже Святого Франциска в Бруклине. Как и другие горожане и народ в целом, он все еще пытался осознать происшедшее, когда едва появлялись первые сообщения о трагических жертвах и героизме спасателей.

Отец Перриконе писал о зле. «Хотя я нахожусь далеко, за сто кварталов от эпицентра взрывов на Манхэттене, ветер то и дело меняет направление и несет сюда, к приходу Святой Агнесы, клубы смертоносного дыма. Он возвещает, что наша нация повержена исламским монстром. Ибо зло, ощерившееся на нас, угрожает каждому в Америке и во всем мире. Наконец-то наши чрезмерно интеллектуальные соотечественники убедились, что зло реально существует. Оно убивает. Оно все рушит. Его не победить без упорной войны с ним, пусть даже ценой нашей крови».

Эти размышления отца Перриконе, писателя и лектора, получили известность, когда журнал Crisis опубликовал их на 20-ю годовщину под названием «9/11/01: Ад на Манхэттене». В недавнем интервью агентству CNA отец Перриконе заметил, что в тех заметках, написанных 20 лет назад, его больше всего потрясает, как глубоко от ошибался в то время, полагая, эта катастрофа заставит Америку осознать реальность греха и зла, и свою великую нужду в Боге. «Я наивно думал, что этот удар, словно Перл-Харбор, заставит нас взглянуть на вещи по-новому, заставит сбросить оковы светскости, разлагающей наши души. Время показало, что я был совершенно неправ».

Отец Перриконе вспоминает как на его полуденную службу в храме Святой Агнессы 11 сентября хлынули толпы испуганных и потрясенных людей, причем многие несли налет седины от пепла рухнувших башен. Жадная нужда в молитве и Божьей помощи, по его словам, оставалась в их душах высокой и неизменной еще много недель спустя после взрывов. Однако эта лихорадочная вспышка веры все же минула, оказалась недолговечной. «Такие понятия, как «грех», «сатана», «святость» и «добродетель» уже воспринимаются как неудобные, радикальные и эксцентричные из-за тотального наступления светскости, – отмечал священник в тех своих заметках 20-летней давности. – Неудивительно, что это смущение проникло и в саму религию. Многим священникам уже начинает казаться неудобным радикализм религиозной лексики».

Он настаивает на том, что истина, приоткрывшаяся многим в сентябре 2001 года, еще более актуальна сегодня, двадцать лет спустя, ввиду неуклонной утраты веры и грозно разрастающейся светскости сознания. «Я никогда не думал, что наша любимая Америка падет в бездну, однако это случилось, – подчеркивает отец Перриконе. – Почему? Мы по-прежнему считаем, что зло – некая абстракция, или психологический синдром. Мы не желаем видеть его в истинном свете, во всем его ужасе, а предпочитаем считать, что это всего лишь сбой некоего социального механизма. Такой взгляд полностью противоречит католическому вероучению».

Сегодня отец Перриконе служит в приходе Святого Сердца Иисуса в Клифтоне (штат Нью-Джерси), и ведет ежедневные богослужения в католическом храме Богоматери Скорбящей в Джерси-Сити. Многие из его прихожан – это 20-30-летняя молодая поросль с весьма смутными понятиями о трагедии 11 сентября 2001 года. Что же привлекает этих людей к службам? «В основе своей, их привлекает абсолютная твердыня католической веры, неизменность гранитной истины, проповедуемой Церковью уже две тысячи лет, – считает священник. – Они жаждут обрести эту духовную опору. В глубине души многие из них еще ищут ответы, которые светское мироощущение дать не может. Однако процесс покаяния и искупления нашей культуры требует времени, и быстрых решений тут не существует. Нам нужны новые великие и героические вероучителя, такие как Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Григорий Великий, Лев Великий. В те времена, когда постепенно рушилась Римская империя, их считали величайшими учителями. Епископы вели народ, а народ отвечал им обожанием. Он искал и находил в них опору, великую силу и надежду. Вот так и восстала со временем из руин и пепла западная цивилизация. Вот именно такая вера, руководство и сила отчаянно нужны нам сегодня».