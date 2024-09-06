Католический храм в Смоленске восстановят в течение трех лет

Осенью 2023 года жители Смоленска обратились к региональным властям с просьбой спасти историческое здание католического храма на улице Урицкого. Тогда в Главном управлении Смоленской области по культурному наследию заявили, что объект является федеральной собственностью, а потому финансирование работ по его сохранению возможно, прежде всего, за счет средств федерального бюджета.

В последние недели эта история получила развитие. 30 августа губернатор региона Василий Анохин рассказал ТАСС, что на благоустройство знаковых городских объектов, включая реконструкцию крепостной стены и Польского костела, будет направлено свыше 7,5 млрд рублей до 2028 года.

Восстановить Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, возведенный в конце XIX века, планируется в течение трех лет. «Только на реконструкцию Смоленской крепостной стены и Польского костела за несколько лет будет направлено более 5,5 млрд рублей. На остальные, менее масштабные проекты благоустройство города в общей сложности предусмотрено почти 2 млрд рублей», — сказал Анохин.

Католический храм в неоготическом стиле был построен по проекту М. Ф. Мейшера при участии его сына М. М. Мейшера, а также губернского архитектора Е. Ф. Лыщинского. Здание, вмещавшее 3000 прихожан, было освящено 29 июня 1897 года и использовалось для богослужений вплоть до 1937 года. В 40-е годы прошлого века в нём размещался архив НКВД, со второй половины XX века — фондохранилище Государственного архива Смоленской области.

В 1992 году приходу была передана усыпальница — семейный склеп дворян Комаровских, расположенный на кладбище близ храма. Первым постоянным настоятелем возрожденного прихода стал отец Птоломеуш Кучмик, OFM, и по сей день священники францисканского Ордена окормляют католиков Смоленщины.

В настоящий момент здание храма пустует, так как находится в аварийном состоянии, а католический приход собирается в бывшем доме священника, расположенном по соседству.

По материалам ТАСС, smolnarod.ru и Wikipedia

Источник: сайт Архиепархии Божией Матери в Москве