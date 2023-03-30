Католический епископат США осуждает новые технологии утилизации усопших

Католический епископат США осуждает новые технологии утилизации покойников, а именно компостирование и щелочной гидролиз, поскольку они опошляют «последний долг уважения» к усопшим, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Комитет по доктрине при Конференции католических епископов США 23 марта выступил с заявлением, в котором вновь подтвердил, что духовенство и миряне сохраняют верность традиционному погребению усопших в земле, а новейшие методы щелочного гидролиза и компостирования (переработки тел до перегноя в биореакторах) опошляют «последний долг уважения», который христиане привыкли отдавать покойным.

«В последние годы были разработаны и представлены в качестве альтернативы традиционному погребению и огненной кремации новые методы и технологии захоронения тел умерших, – пишут епископы. – Ряд этих новых методов и технологий порождают серьезные этические проблемы в том смысле, что опошляют традиционное уважение к усопшим, которого требует католическая вера. К сожалению, наиболее популярные новомодные методы утилизации останков, выступающие в качестве альтернативы захоронению и кремации – а именно щелочной гидролиз и компостирование человеческих останков – не соответствуют этому критерию».

«Католическая Церковь учит, что однажды придет день воскресения, когда души умерших воссоединятся со своими телами, – подчеркивают иерархи. – Потому католикам надлежит проявлять уважение к нашему телесному воплощению в жизни, а равно и к телам усопших, чья земная жизнь подошла к концу. Нашим почтительным обращением с телами наших любимых усопших мы свидетельствуем нашу веру и надежду на обещанное Господом воскресение. Вскоре всех нас ждет празднование Пасхи, восславляющее Воскресение Христово в телесном образе, и в этой связи уместно еще раз напомнить учение Церкви о глубоком уважении к телам умерших. Церковь неизменно считает традиционное погребение наиболее достойным способом проявления благоговения и уважения к телу усопшего, ибо тем самым мы воздаем честь детям Божьим, каждый из которых в телесном воплощении являет храм Духа Святого, и подтверждаем нашу веру и надежду на воскрешение их тел».

Технология компостирования человеческих останков, также известная под названием «естественное разложение органики» (natural organic reduction, NOR), возникла в США сравнительно недавно, быстро обрела популярность и уже легализована в нескольких штатах – последним к ним примкнул штат Калифорния. Тело усопшего помещают в биореактор – стойкий контейнер многоразового использования с особо активной микрофлорой, которая способна за 30-45 дней разложить его вместе с прочими органическими остатками (соломой, травой, цветами и пр.) до состояния почвенного перегноя. А по технологии щелочного гидролиза человеческое тело помещают в химический реактор – стойкий резервуар со щелочью и прочими агрессивными химическими веществами, которые растворяют органику при высоком давлении и температуре, и в результате остаются лишь хрупкие крошки немногих особо крепких костей и большое количество жидких стоков.

«Хотя методы огненной кремации, компостирования и щелочного гидролиза одинаково ускоряют разложение тела, последние два метода не дают возможности собрать все части тела воедино, пусть и в символически малых останках, дабы предать их достойному упокоению, – отмечают епископы. – Они не оставляют от тела ничего свойственного ему, что можно поместить в гроб или урну и упокоить в священном месте, где верующие христиане могут навещать его для молитвы и поминовения».

Хотя кремация «категорически не рекомендуется», если существует возможность земного погребения, она допустима на определенных условиях; в частности, останки нельзя рассеивать, а надлежит хранить в священном месте из уважения к учению Церкви о будущем воскрешении тела. В наставлении Конгрегации доктрины веры от октября 2016 года Ad Resurgendum Cum Christo говорится, что, огненная кремация «не запрещена, однако Церковь продолжает отдавать предпочтение обряду захоронения тел усопших в земле, поскольку он свидетельствует о большем уважении к умершему». «Человеческий прах нельзя ни рассеивать, ни хранить в доме, ни запечатывать в различные амулеты, образки, сувениры и украшения для ношения, – указывает Конгрегация доктрины веры в этом своем наставлении. – Вместо этого его надлежит предать земле в священном месте – на кладбище или в церковной земле. Погребая тела верующих, Церковь свидетельствует свою веру в воскресение тела и проявляет великое уважение к достоинству человеческого тела как неотъемлемой части неповторимой человеческой личности».

Штат Калифорния легализовал обряд компостирования человеческих останков в 2022 году. Пока он применяется в малых масштабах, однако уже к 2027 году он должен широко распространиться и стать общедоступным. В преддверии легализации этой технологии, Конференция католических епископов штата решительно выступила против метода компостирования тел в штате. «Эта технология изначально разрабатывалась для утилизации туш сельскохозяйственных животных, – напоминает заявление Конференции за подписью её администратора Кэтлин Доминго. – В применении к человеческим телам, она создает прискорбное духовное, эмоциональное и психологическое отчуждение от усопшего. Фактически она рассматривает человеческое тело просто как одноразовый товар».

Аналогичные мнения против легализации методов компостирования и щелочного гидролиза высказывали в последние годы епископы штатов Техас, Миссури и Нью-Йорк.