Католическим архиепископом Вашингтона назначен кардинал Роберт МакЭлрой

Папа Франциск назначил кардинала Роберта МакЭлроя новым архиепископом Вашингтонским. О назначении было объявлено 6 января. Понтифик также принял отставку по возрасту кардинала Уилтона Грегори, занимавшего кафедру американской столицы с 2019 года.

Кардинал МакЭлрой вступит в должность во время торжественной мессы в базилике Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Вашингтоне 11 марта, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт епархиальной газеты Catholic Standard. Как отмечает издание, архиепархия насчитывает 655 тыс. верующих, 140 приходов и 90 католических школ в Вашингтоне, округ Колумбия, и в пяти округах штата Мэриленд.

Роберт Уолтер МакЭлрой родился в феврале 1954 г. в Сан-Франциско в католической семье. Учился в Гарварде и Стэнфордском университете, где получил степень магистра по истории. Окончив семинарию, был рукоположен во священника в 1980 г. Продолжил богословское образование в США, доктор богословия Папского Григорианского университета и доктор политических наук Стэнфорда. Служил на различных приходах в Калифорнии, был генеральным викарием архиепархии Сан-Франциско, с 2010 г. – вспомогательный епископ города. В 2015 г. Папа Франциск назначил МакЭлроя епископом Сан-Диего, в 2022-м возвел в кардинальское достоинство.

Как отмечает CNA, управление кардинала МакЭлроя столичным архидиоцезом совпадет с новым сроком Дональда Трампа, который вступит в должность президента США 20 января. МакЭлроя считают ярким сторонником прогрессивных идей Папы Франциска. Он особенно известен выступлениями в поддержку прав мигрантов и критикой антимигрантской риторики, к которой часто прибегает Трамп. Кардинал МакЭлрой также выступал против отказа в причастии политикам, выступающим за право на аборт, – сторонниками этой меры являются некоторые американские прелаты. МакЭлрой называет такой подход «превращением евхаристии в политическое оружие». Он считает, что борьба с абортами часто «приоритизируется» в ущерб таким важным социальным проблемам, как права мигрантов, смертная казнь и защита окружающей среды.