Католические врачи в Индии создали специальную службу просвещения и помощи по вопросам коронавируса

Католические врачи в Индии создали специальную службу просвещения и помощи по вопросам коронавируса, в которой более 30 специалистов, психологов и медработников отвечают на обращения сограждан, сообщает «Седмица» со ссылкой на Fides.

В центре Католической ассоциации здравоохранения Индии (Catholic Health Association of India, CHAI) начал работу онлайн-центр для просвещения и помощи населению в вопросах борьбы с коронавирусом COVID-19. После того, как Всемирная Организация Здравоохранения объявила сложившееся во многих странах мира положение «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», Католическая ассоциация здравоохранения Индии хочет помочь каждому, кто не способен сам справиться со страхом перед коронавирусом, изоляцией и депрессией.

По инициативе отца Георгия Каннантанама, секретаря CHAI, была создана и запущена в работу онлайн-служба HelpDesk. Функции новой платформы под названием coronacare.life были продемонстрированы журналистам издания Fides сестрой Викторией Наришетти, президентом CHAI. Люди могут посещать сайт для общения в чатах, для аудио- и видеозвонков, помимо общения по обычной электронной почте. Веб-сайт www.coronacare.life уже действует и доступен для каждого, причем около 30 специалистов в области социальной работы и психологии готовы ответить на запросы и помочь каждому нуждающемуся справиться со страхами и тревогами, вызванными кризисом коронавируса, а дежурные врачи всегда готовы ответить на любые медицинские вопросы.

Техническая часть проекта была разработана ИТ-компанией Billion Lives, гордящейся высокой «социальной ответственностью» своих проектов. Службы компании, расположенной в Бангалоре, на юге Индии, и возглавляемой Джоном Сантошем, реализовали идею отца Каннантанама, разработав необходимую технологическую платформу и специальные решения. Благотворительная служба «Project Vision», занимающаяся социальными аспектами проектов, координировала из Бангалора свою деятельность с различными национальными сетями и службами в Индии, чтобы собрать воедино всех необходимых специалистов, готовых предоставлять добровольческие услуги новой организации. Форум сестринских врачей Индии и Ассоциация профессиональных социальных работников Кералы (KAPS) подыскали для проекта необходимых экспертов-добровольцев.