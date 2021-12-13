Католические врачи Португалии приветствовали президентское вето на законопроект об эвтаназии

Ассоциация португальских католических врачей (AMCP) поблагодарила президента Марсело Ребелу де Соуза за очередное вето на законопроект об эвтаназии, поспешно принятый уходящим парламентом Португалии во втором чтении, и подчеркнули, что врачи клялись служить «защитниками жизни в любой ситуации», а не «посредниками в смерти», сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Парламент Португалии одобрил первую версию законопроекта об эвтаназии в начале 2021 года, однако в марте президент Ребело де Соуза наложил вето на этот документ, признав его неконституционным. Парламент, тем не менее, утвердил второй вариант законопроекта 5 ноября, в последние дни своей работы, однако президент вновь ветировал его 29 ноября. Католические врачи AMCP на следующий день выступили с официальным заявлением о ценности человеческой жизни и выражениями благодарности президенту.

«Как врачи-католики, мы призваны делать все возможное для спасения жизни каждого больного, и особенно в тех случаях, когда его жизнь висит на волоске, – подчеркивают врачи в своем заявлении. – Мы обязаны бороться за жизнь каждого человека, лечить больных всеми силами и средствами, отвоевывать у смерти каждое мгновение жизни. Этого требует наша клятва, которую мы давали как профессионалы, и этот долг налагает на нас наша христианская вера, которую все мы питаем в душе».

Наложив вето на законопроект во второй раз, президент Ребело де Соуза просил парламент дать ему разъяснения «по поводу явного противоречия в формулировке оснований для просьбы о помощи в смерти в предлагаемом законе». Дело в том, что в новом варианте законопроекта «в одной норме сохраняется формулировка «смертельной болезни» как основания для просьбы об эвтаназии, а в другой норме в качестве подобного основания упоминается «неизлечимая болезнь» – даже если она не смертельна, – и даже неопределенное «тяжкое заболевание».

Врачи AMCP заявили, что сомнения президента «в связи с противоречиями в ряде используемых формулировок» доказывают «неготовность поспешно подправленного текста, который правительство стремилось принять как можно скорее, пока оно еще у власти». Закон фактически был «переработан кое-как за 25 часов, чтобы воспользоваться нужным составом парламента, время которого подходит к концу», — указывают врачи. Португальский парламент протолкнул «сырой» закон об эвтаназии на своем последнем заседании, после которого был распущен за неспособность утвердить государственный бюджет на 2022 год.

По данным Ассоциации католических врачей, с 2015 года законодатели «намеренно и упорно игнорировали протесты гражданского общества, Национального совета по этике наук о жизни и других ассоциаций биоэтики, совместные заявления религиозных конференций и единодушные осуждениям врачей нашего объединения и других союзов медицинских работников». «Законопроект об эвтаназии уже был отклонен Ассамблеей Республики [Assembleia da República, однопалатный представительный орган Португалии], на него накладывал вето Конституционный суд, а теперь он возвращен без утверждения президентом Республики, – гласит заявление врачей. – Эти факты говорят сами за себя: несмотря на настойчивость его поборников, хорошего закона об эвтаназии не существует. Нынешнее вето знаменует собой окончание законодательного процесса, оставившего самые негативные впечатления в обществе».

Активисты гражданского движения Stop Euthanasia («Стоп эвтаназии») заявили в коммюнике, что политическим партиям пришло время ознакомить португальцев со своими законодательными программами в канун парламентских выборов, уделив особое внимание проблеме эвтаназии, поскольку их отношение к ней «чрезвычайно важно для португальцев, идущих голосовать». Кроме того, организация заявила, что властям и законодателям «крайне важно координировать свои действия с NHS [Национальной службой здравоохранения], и выделять достойные инвестиции в паллиативную помощь и улучшение качества медицинского обслуживания, дабы обеспечить достойный уход из жизни наиболее уязвимым и нуждающимся в португальском обществе». «Мы ждем от властей более гуманной политики, все направления и решения которой пойдут на благо человеку и жизни общества», — заключают правозащитники.