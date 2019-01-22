Католические семинаристы приняли участие в крещенских купаниях

Воспитанники католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» приняли участие в традиционных для России крещенских купаниях. Окунуться в прорубь-иордань семинаристы смогли в городе Пушкин (пригород Санкт-Петербурга).

Вот что сообщается об этом на официальной VK-страничке семинарии:

«У нас уже сложилась некая традиция участия в крещенских купаниях вместе с нашими православными братьями и сестрами. Это весьма символично: в период недели молитв о христианском единстве мы являем наглядный пример единения. Одновременно мы видим добрый отклик со стороны православного духовенства. Мы вместе молимся, идем единым крестным ходом и в завершении принимаем самое активное участие в этой исконно русской традиции. Все это нас очень объединяет.

Всегда следует помнить, что все то, что объединяет нас, гораздо сильнее того, что разъединяет: такова великая движущая сила, лежащая в основе движения христианского единства».