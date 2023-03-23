Католические миссии в Турции продолжают помощь населению после нового удара землетрясения

Католические миссии в Турции продолжают помощь населению после очередного подземного толчка силой 4,7 балла, который потряс юго-восток страны 14 марта, передает «Седмица» со ссылкой на Fides.

Страна еще долго будет оправляться от мощного землетрясения 6 февраля, сокрушившего многие города и села в Сирии и Турции, а тем временем новый подземный толчок силой 4,7 балла с эпицентром в районе Гоксун потряс провинцию Кахраманмарас. Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции. По данным этой службы, на данный момент жертв не зафиксировано. 6 февраля провинция Кахраманмараш уже пострадала от двух тяжких ударов землетрясений силой в 7,7 и 7,6 баллов. Эти подземные точки сокрушили также районы Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, а численность жертв этих ударов стихии на сегодняшний день превышает уже 50 тысяч человек.

Многие международные и местные специальные спасательные службы, организации и благотворительные группы принимают самые чрезвычайные меры помощи пострадавшему населению. Среди них трудятся и монахи-камиллианцы, действующие через свою Камиллианскую международную службу помощи при бедствиях (Camillian Disaster Service International, CADIS). Этот монашеский орден Католической Церкви под названием «Орден регулярных клириков-служителей больным» (Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis, MI), основанный в 1584 году святым Камиллом де Леллисом, ныне насчитывает 1134 монахов (в том числе 678 священников) и владеет 174 обителями (по данным на 2014 год). В Турции камиллианцы помогают пострадавшим обездоленным в тесном сотрудничестве смонахами-капуцинами, которые действуют практически во всех наиболее пострадавших местах, опираясь на свои миссии в Антиохии и Мерсине.

По данным CADIS, ситуация в пострадавших районах напряженная, там много беженцев, не все они пока еще обеспечены приютами и всем необходимым, а благотворительные и спасательные службы напряженно разворачивают и координируют свою помощь пострадавшим. Капуцины день и ночь трудятся в Мерсине и Антиохии, наиболее тяжко пострадавших от землетрясения. Брат Лоренцо Мотти, настоятель капуцинов в провинции Эмилия-Романья, постоянно посещает с инспекциями эти районы. К счастью, монастырь капуцинов в Мерсине устоял благодаря массивной старинной кладке и потерпел относительно незначительный ущерб, а потому в настоящее время братия приютила в нем около 80 человек, в том числе порядка двух десятков детей и подростков, среди которых есть даже двухмесячный младенец, отец которого погиб под завалами.

Две турецкие монахини из конгрегации Воплощенного Слова помогли монастырю с подготовкой двух палат для приема пострадавших, они полностью оборудованы средствами первой медицинской помощи и ухода. В Мерсине помощью руководят монахи-капуцины брат Рошан, попечитель и приходской священник, и брат Мариуш, а им помогают еще два брата-капуцина, прибывшие из монастыря в Антиохии. Беженцев обеспечивают здесь одеждой, предметами первой необходимости и полноценным питанием. Общие трапезы проходят в трапезной монастыря. На первых порах размещением и питанием прибывающих занималась монашеская община Мерсинского монастыря. Монахи сами готовили пищу и служили беженцам, а позже оправившиеся от первого потрясения беженцы сами сформировали смены добровольных помощников, чтобы оказывать посильную помощь монахам, забыть собственные боли и скорби в служении другим, и чувствовать себя полезными. «Выжившие жертвы землетрясения получают у нас не только материальную, но и духовную помощь и ободрение, – сообщает служитель CADIS. – Мы проводим с ними общие встречи и беседы, они повествуют друг другу и нам о том, что они пережили и переживают сейчас, находят сочувствие и утешение. Монахи общины окружают заботой жертв землетрясения и всегда готовы прийти на помощь в любой трудной ситуации».

Что касается Антиохии, то ситуация в ней намного более тяжкая, поскольку местный монастырь почти полностью разрушен. Некоторые районы в центре древнего города частью уже расчищены. В настоящее время в городе все еще действует чрезвычайный режим. По его окончании власти планируют провести тщательную оценку ущерба в жилой и административной застройке, и по ее результатам подготовят долгосрочный проект укрепления уцелевших зданий и восстановления жилья для жертв землетрясения. Некоторые семьи пострадавших католиков удалось разместить в городе Сельчук на крайнем западе страны, в провинции Измир (Смирна), где во времена византийской империи был город Эфес. В городе и Измире в целом формируется местная католическая община. Одна семья с маленьким ребенком нашла приют и заботу в монастыре капуцинов в Стамбуле. Совместно с благотворителями международной католической службы Caritas, монахи-камиллианцы службы CADIS готовят «проект выживания», цель которого состоит в том, чтобы по возможности спасти, реорганизовать и сплотить скромные христианские общины этого региона, и тем самым предотвратить их бегство и рассеивание.