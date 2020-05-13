Католические епископы отвергли возможность виртуальных венчаний

В некоторых странах принят закон о регистрации брака онлайн, однако католические епископы отвергают возможность «заочного» венчания. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Католическая Церковь в Сингапуре отвергла возможность совершения Таинства Брака через Интернет. Со специальным разъяснением позиции католической общины архиепархия выступила после того, как 5 мая правительство одобрило новый закон о введении временных ограничений при заключении гражданских браков. В период пандемии КОВИД-19 церемония бракосочетания проводится посредством видеотрансляции, в которой участвуют вступающие в брак, представители органов записи актов гражданского состояния и свидетели.

В разъяснении архиепархии уточняется, что это невозможно применить к церковному браку: виртуальные венчания недопустимы, в соответствии с положениями канонического права. «Наша цель, – подчеркивается в заявлении, – помочь молодым парам лично приступить к совершению этого Таинства, соблюдая все санитарные нормы и правила социальной дистанции, установленные нашими санитарными властями». Подчеркивается, что для действительности брака, заключенного в Католической Церкви, необходимо личное присутствие брачующихся, двух свидетелей и священника. С помощью Интернета за обрядом могут следить родственники и друзья.

С похожей проблемой столкнулись и епископы Нигерии: им тоже пришлось разъяснить верующим, что Церковь не может преподавать Таинства с помощью современных технологий или по доверенности. Комментируя принятые правительством ограничительные меры в связи с коронавирусом, архиепископ Абуджи Игнатиус Айау Каигама заявил, что невозможно заключить церковный брак в скайпе. Он также отметил, что верные в Нигерии по-прежнему могут приступать почти ко всем Таинствам в храмах, соблюдая социальную дистанцию и следуя правилам сдерживания распространения вируса.