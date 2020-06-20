Католические епископы молятся об успехе переговоров между Россией и США

22 июня в Вене состоятся переговоры между США и Российской Федерацией по контролю над ядерными вооружениями, а также на тему продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был подписан двумя странами 8 апреля 2010 года. По случаю предстоящей встречи католические епископы Соединённых Штатов и Европейского союза выступили с совместным заявлением. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Председатель Комиссии по вопросам правосудия и международного мира при Епископской конференции США (USCCB) епископ Дэвид Мэллой и президент Комитета по внешним связям Комиссии епископатов Европейского союза (COMECE) епископ Римантас Норвила пишут: «Мы заверяем в своих молитвах и призываем католиков и всех верующих присоединиться к молитве о плодотворном диалоге, который поможет продвижению необходимого контроля над вооружениями и к разоружению, способствуя более мирному и справедливому миру».

В случае непродления договора Соединённые Штаты и Россия не будут иметь никаких юридически обязывающих и поддающихся проверке ограничений на свои ядерные арсеналы, что чревато серьёзными последствиями для безопасности Европы и для мира во всём мире. В заявлении католических епископов подчёркивается: «Для многих ужас потенциальной ядерной войны ускользнул из понимания с окончанием холодной войны, однако последние геополитические события напоминают, что нашему миру по-прежнему грозит серьёзная опасность». Иерархи выражают надежду, что встреча лидеров двух держав будет «отмечена мудростью», поскольку «ядерный контроль и разоружение имеют высокий приоритет».

Папа Франциск произнёс во время своего апостольского визита в Японию: «Пусть молитва, неустанная работа в поддержку договорённостей и упорное стремление к диалогу будут самым мощным ‘орудием’ (…) для строительства планеты справедливости и солидарности: всё это может стать подлинной гарантией мира».

Двусторонний договор СНВ-III, вступивший в силу в 2011 году, ограничивает, в частности, количество развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, развёрнутых баллистических ракет на подводных лодках и развёрнутых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Договор охватывает десятилетний период с возможностью продления на пять лет.