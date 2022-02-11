Католические епархии в России отмечают свой 20-летний юбилей

Католические епархии в России отмечают свой 20-летний юбилей

Февраль 11, 2022

11 февраля 2022 года исполняется 20 лет со дня установления в России полноценных канонических структур Католической Церкви…

11 февраля 2002 г. Святой Престол учредил на территории Российской Федерации вместо прежних Апостольских администратур полноценные . Таким образом, было восстановлено нормальное, т. е. епископское управление, действовавшее в России — в виде Могилевской (с резиденцией архиепископа в Санкт-Петербурге) и Тираспольской (резиденция в Саратове) епархий — вплоть до 1926 г. В последующий период тяжелых гонений каноническое управление Католической Церковью на российской территории было практически полностью парализовано. Процесс возрождения католических структур на территории тогда еще Советского Союза начался 13 апреля 1991 г.: в этот день была обнародована булла святого Папы Иоанна Павла II, коей учреждались Апостольские администратуры для католиков Европейской и Азиатской частей России. Отметим, что Апостольская администратура устанавливается в тех случаях, когда по каким-либо серьёзным причинам полноценная епархия не может быть учреждена (Кодекс канонического права, 371 § 2).

К 2002 году Папа Иоанн Павел II и Святой Престол сочли нормализацию положения Католической Церкви в стране необратимой и свершившейся. Поскольку епископское управление в Церкви — нормальное условие ее существования и деятельности, а в России прекратилось преследование христиан и положение всё более стабилизировалось, в границах учрежденных в 1991 г. Администратур были установлены следующие епархии: , Епархия Святого Климента в Саратове, Епархия Преображения Господня в Новосибирске, Епархия Святого Иосифа в Иркутске. Ординариями (правящими архиереями) епархий были назначены соответственно: архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич (ранее — Апостольский администратор Севера Европейской части России, титулярный архиепископ Иппона-Зарита), епископ Клеменс Пиккель (ранее — Апостольский администратор Юга Европейской части России, титулярный епископ Кузиры), епископ Иосиф Верт (ранее — Апостольский администратор Запада Азиатской части России, титулярный епископ Бульны) и епископ Ежи Мазур (ранее — Апостольский администратор Востока Азиатской части России, титулярный епископ Табунии). Необычные именования новых епархий возникли потому, что Святой Престол учитывал озабоченность РПЦ, негативно воспринимавшей возможность возникновения «Московской» или другой епархии, в названии которой фигурировало бы имя российского города. Итак, в настоящее время в России нет «Московской» или «Новосибирской» католических епархий, но есть Архиепархия Божией Матери, Епархия Преображения Господня и т.д.

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