Католические епархии в России отмечают свой 20-летний юбилей

11 февраля 2022 года исполняется 20 лет со дня установления в России полноценных канонических структур Католической Церкви…

11 февраля 2002 г. Святой Престол учредил на территории Российской Федерации вместо прежних Апостольских администратур полноценные епархии. Таким образом, было восстановлено нормальное, т. е. епископское управление, действовавшее в России — в виде Могилевской (с резиденцией архиепископа в Санкт-Петербурге) и Тираспольской (резиденция в Саратове) епархий — вплоть до 1926 г. В последующий период тяжелых гонений каноническое управление Католической Церковью на российской территории было практически полностью парализовано. Процесс возрождения католических структур на территории тогда еще Советского Союза начался 13 апреля 1991 г.: в этот день была обнародована булла святого Папы Иоанна Павла II, коей учреждались Апостольские администратуры для католиков Европейской и Азиатской частей России. Отметим, что Апостольская администратура устанавливается в тех случаях, когда по каким-либо серьёзным причинам полноценная епархия не может быть учреждена (Кодекс канонического права, 371 § 2).

К 2002 году Папа Иоанн Павел II и Святой Престол сочли нормализацию положения Католической Церкви в стране необратимой и свершившейся. Поскольку епископское управление в Церкви — нормальное условие ее существования и деятельности, а в России прекратилось преследование христиан и положение всё более стабилизировалось, в границах учрежденных в 1991 г. Администратур были установлены следующие епархии: Архиепархия Божией Матери в Москве, Епархия Святого Климента в Саратове, Епархия Преображения Господня в Новосибирске, Епархия Святого Иосифа в Иркутске. Ординариями (правящими архиереями) епархий были назначены соответственно: архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич (ранее — Апостольский администратор Севера Европейской части России, титулярный архиепископ Иппона-Зарита), епископ Клеменс Пиккель (ранее — Апостольский администратор Юга Европейской части России, титулярный епископ Кузиры), епископ Иосиф Верт (ранее — Апостольский администратор Запада Азиатской части России, титулярный епископ Бульны) и епископ Ежи Мазур (ранее — Апостольский администратор Востока Азиатской части России, титулярный епископ Табунии). Необычные именования новых епархий возникли потому, что Святой Престол учитывал озабоченность РПЦ, негативно воспринимавшей возможность возникновения «Московской» или другой епархии, в названии которой фигурировало бы имя российского города. Итак, в настоящее время в России нет «Московской» или «Новосибирской» католических епархий, но есть Архиепархия Божией Матери, Епархия Преображения Господня и т.д.