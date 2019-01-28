Католическая Церковь в Польше в минувшую субботу отметила День ислама

В субботу, 26 января, после Недели молитвы о христианском единстве (по сложившейся уже традиции) Католическая Церковь в Польше отмечала День ислама. Подробности сообщил Виктор Владимиров (Град Ватикан).

В этом году XIX День ислама был посвящён сотрудничеству между верующими двух религий. Официальные торжества прошли в Белостоке, крупном городе на северо-востоке страны, где немало жителей исповедуют ислам.

Накануне этого события архиепископ Лодзи монс. Гжегож Рысь отметил, что «мусульмане живут в Польше уже несколько веков и в некоторых местах соседствуют с католиками, но при этом жители знают друг друга не слишком глубоко» и подвержены разным стереотипам и предубеждениям.

В воскресенье 27 января польский архиепископ принял участие во встрече католиков и мусульман, организованной в его епархии, вместе с имамом Лодзи Хамисом Абтаном и муфтием Нидалем Абу Табаком, представляющим Лигу польских мусульман.

Комментируя это событие, имам Хамис Абтан подчеркнул, что мусульмане в Польше открыты к диалогу: они «знают, что происходит в мире», и понимают, что «это политическая, а не религиозная проблема».

Имам, выходец из Ирака, также отметил, что вся иракская цивилизация построена на фундаменте различных культур и народов: «С любовью мы можем много построить и многое сделать для себя и для других».



На миниатюре — Святой Франциск Ассизский и султан Египта Аль-Камиль в 1219 г.



Источник: Vatican News