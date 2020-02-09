Католическая Церковь в Китае спешит на помощь больным коронавирусом

Китайские благотворительные организации, епархии, приходы, церковные движения, священники, монахини и миряне выходят навстречу нуждам населения при поддержке Вселенской Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

С самого начала распространения коронавируса, «в гонке со временем», мобилизовались все поместные церковные общины; многие католические больницы, предприятия и фабрики выразили готовность помогать гражданским властям в принятии инфицированных и в производстве необходимых медицинских материалов.

Информационное агентство Fides приводит трогательные слова монахини, директора одной их католических больниц, которой руководят сёстры Конгрегации Святой Надежды в провинции Хэбэй на востоке Китая: «Санитарные принадлежности и лекарства постепенно иссякают. Наши врачи, медсёстры – монахини и мирянки – подвергаются риску коронавирусной инфекции. Как директор больницы, я сильно переживаю, но я – монахиня, и полностью уповаю на Господа Иисуса Христа и на материнскую опеку Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что Папа Римский и католическая община во всём мире молятся о нас и пребывают рядом с нами – это придаёт много сил».

Многие другие католические больницы материкового Китая находятся в авангарде борьбы с чрезвычайной ситуацией, принимая заболевших и заботясь о них. Церковная община мобилизовалась и на духовном уровне, обратившись с призывом к молитве, на который ответили тысячи приходов в материковом Китае и за его пределами. Кроме того, крупнейшая католическая благотворительная организация Jinde Charitie, действующая в материковом Китае, обратилась с настоятельной просьбой о сборе средств для пострадавших, вторя призыву Папы Франциска, прозвучавшему на встрече с верными на полуденной молитве «Ангел Господень» 26 января. В результате многие опекаемые монашескими общинами больницы по всему миру, международные организации, включая Caritas Internationalis, а также отдельные страны проявили конкретную солидарность. По информации агентства Fides, 5 февраля Jinde Charities получила от католического мира 6 миллионов юаней (примерно 800.000 евро): эта сумма пожертвований была полностью потрачена на закупку медицинских и санитарных материалов первой необходимости. С 3 по 5 февраля эта организация предоставила более 10 тысяч защитных костюмов, 100 специальных аппаратов для респираторной поддержки и 30 тонн дезинфицирующих средств, продемонстрировав тем самым деятельную поддержку всей китайской католической общины и Вселенской Церкви.

Ситуацию в стране прокомментировал священник Ван Вэй, настоятель прихода Шао Линь Коу в епархии Тяньцзиня: «Мы – католики, а значит, наше сердце и послание любви универсальны. Там, где есть нужда, мы готовы выразить свою близость и милосердие страдающему человечеству независимо от религиозной, этнической и национальной принадлежности». По словам священника, «невозможно описать весь масштаб мобилизации: на сегодняшний день эта акция затрагивает все католические общины материкового Китая, и они поддерживают больных своими молитвами, новеннами, Святым Розарием, равно как материальной помощью и конкретными делами».

Духовная жизнь в Китае также адаптировалась к чрезвычайной ситуации: учитывая невозможность епархиальных встреч или собраний прихожан, произошел переход в виртуальную среду, чтобы и далее поддерживать дух верующих и общинную жизнь. С помощью новых технических средств и мобильных приложений китайские христиане ежедневно обмениваются чтениями Литургии Слова текущего дня, проповедями епископов, наставлениями священников; таким образом старики, больные и нуждающиеся, оставшиеся в одиночестве, могут ощутить внимание к себе со стороны Церкви и получить утешение. Социальные сети в китайской католической общине ныне лучатся человеческим теплом и духовностью: они стали каналами евангелизации, ибо, благодаря им, люди видят католиков в действии, готовых делиться со всеми людьми надеждой Благой Вести, говорится в сообщении агентства Fides.