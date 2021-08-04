Католическая Церковь в Германии накануне выборов оценила программы партий

В преддверии выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября, Католическая Церковь в Германии презентовала «Пособие по ориентации», где проанализированы программы баллотирующихся партий.

Анализ был подготовлен Католическим центром социальных наук (KSZ).

Важно, что исследование не содержит каких-либо прямых или косвенных рекомендаций по предстоящему в сентябре голосованию, подчеркнул директор KSZ Петер Шалленберг.

«Пособие по ориентации» лишь анализирует предвыборные программы партий и говорит, как та или иная партийная программа соотносится с католической социальной доктриной. Основной критерий — защита человеческого достоинства, как это предусмотрено в Конституции ФРГ.

В этом контексте много претензий есть к «Альтернативе для Германии», которая превозносит права нации над правами личности. В случае с Левой партией есть сомнения в ее «колебаниях» в отношении социальной рыночной экономики, сообщает REGNUM со ссылкой на Katholisch.de.