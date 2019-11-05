«Католическая Церковь при коммунизме» – многотомное издание, подготовленное Папским Григорианским университетом, представлено в Москве

«Католическая Церковь и коммунистические режимы в Восточной Европе: опыт написания истории» – Круглый стол на такую тему состоялся 31 октября в Культурном центре «Покровские ворота». В рамках мероприятия прошла презентация многотомного издания «Католическая Церковь при коммунизме», которое выпускает Папский Григорианский университет. Главный редактор издания, профессор этого университета священник Ян Микрут представил первые пять томов и принял участие в дискуссии. Организатор мероприятия – Центр истории религии и Церкви Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН), сотрудники которого также выступили с краткими сообщениями.

Как рассказал профессор Микрут, «Католическая Церковь при коммунизме» – это беспрецедентный издательский проект, в котором приняли участие 189 авторов из разных стран: Чехии, Словакии, Германии, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Польши, Румынии, Венгрии, стран бывшего СССР. Перечисляя эти страны, главный редактор отметил, что очень трудно было «объединить разных авторов вокруг одной идеи»: в противоречиях, в том, как историки из разных стран не хотели оказаться «под одной обложкой», он видит «отголоски Второй мировой войны». Задача издания определяется так: «Мы хотим представить общую историю [католиков в странах Восточной и Центральной Европы в ХХ веке] и то положительное, что было в прошлом, не затрагивая политику». Отец Ян Микрут привел слова, написанные заключенными на одной из стен концлагеря Дахау, которыми вдохновлялись участники проекта: «Невинные убиты, но они взывают к нашей совести. Прислушаемся к их голосам, чтобы не повторить ужасов прошлого».

Главный редактор сделал обзор вышедших пяти томов. Предисловие к каждому из них писал человек, причастный к событиям, описываемым в книге. Так, первый том «Католическая Церковь при коммунистических режимах в странах Центральной Европы» предваряет введение чешского кардинала, архиепископа Праги Милослава Влка. Второй том «Свидетели веры» посвящен историям католиков в странах соцлагеря после Второй мировой войны. Предисловие к нему написал австрийский кардинал, архиепископ Вены Кристоф фон Шёнборн, который участвовал в акциях поддержки верующих в странах Восточной Европы. У него, в частности, нередко гостил Краковский кардинал Кароль Войтыла. 51 статья, включенная в третий том, рассказывает о католиках в СССР. Митрополит Тадеуш Кондрусевич, который в 1991 г. был назначен Апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России, а в 2002 г. возглавил первую католическую Архиепархию Божией Матери в Москве (ныне он – митрополит Минский и Могилевский), закономерно стал автором введения к этому тому как непосредственный участник событий.

Издание адресовано всем, кто интересуется историей, и в первую очередь – студентам католических духовных школ. В частности, четвертый том представляет собой учебник, в котором речь идет об идеологии национал-социализма. А пятый посвящен католикам, которые проявили себя героически в странах, оккупированных фашистской Германией. В частности, здесь помещен подробный рассказ о тех, кто защищал и укрывал от преследований евреев в Польше, о католических священнослужителях, которые оказались в концлагерях и были казнены. Отвечая на вопрос о том, затрагиваются ли в издании острые, болезненные вопросы об антисемитизме и коллаборационизме некоторых католических священнослужителей, главный редактор сказал: «Это не наша проблематика. Мы рассказали о многих католиках, которые помогали защитить евреев. Наша задача – показать примеры христианского отношения к евреям, только так».

По словам профессора Микрута, издание будет продолжено. В частности, шестой том будет посвящен Папе Иоанну Павлу II, он будет приурочен к столетию со дня рождения святого Понтифика (в 2020 г.) Редакционная коллегия также возлагает надежды на скорое открытие Ватиканских архивов, что сулит новые материалы по избранной теме, отметил профессор-священник. Священник Николо Спинанто, один из авторов издания, представил на Круглом столе сообщение о двух католических священниках, которые боролись с нацизмом, оба погибли в концлагерях. «Это маленькие истории отдельных людей, которые не влияют на ‘большую историю’, но чрезвычайно важны в моральном плане… Они показывают, что христиане умели умирать, оставаясь верными своей вере и свободе», – сказал отец Николо.



Круглый стол продолжился выступлениями российских историков, которые решили «расширить проблематику» по данной теме, в какой-то степени заполнить «историографический провал» в исследованиях западных специалистов. Историк Анастасия Медведева (Санкт-Петербург) обнаружила уникальный источник – метрические книги и отчеты настоятелей двух католических храмов Ленинграда 1920-30-х гг., что дает информацию о составе общины, о приходских братствах, об орденских объединениях мирян. Этот материал проливает свет на совершенно неисследованный пласт жизни католиков в СССР, живых свидетелей которого, увы, уже не осталось. «Мирянские католические практики в СССР – пока terra incognita для нас, они необыкновенно разнообразны, но эта история еще не написана», – подтвердила Надежда Белякова (ИВИ РАН), подчеркнув, что в условиях антирелигиозных репрессий иногда бывало трудно провести границу между католиками, греко-католиками, крипто-католиками и православными.

Историк Нонна Шахназарян (Ереван) по скайпу рассказала об армянах-католиках (франках или франгах), которые компактно проживали столетиями на севере Армении. Удивительно, что им удалось отстоять свою церковь в селе Сухлис (в 1941 г. ее «отбили» женщины), которая никогда не закрывалась. Более того, верующие добились, чтобы к ним прислали священников-поляков, которых они обучили армянскому языку. Историк Борис Филиппов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сделал обзор новых методов работы с молодежью, которые искала в 1960-70-е годы Католическая Церковь в социалистической Польше. Некоторые смелые «пилотные проекты» реализовывались в Краковской епархии кардинала Кароля Войтылы, будущего Понтифика. Студенческие пастырские центры, движение «Свет жизни» – эти инициативы привлекали в Церковь сотни тысяч молодых людей, а Молодежный союз православных богословов в те годы стал «кузницей кадров» для Православной Церкви Польши.

«Рука Москвы» в политике стран соцлагеря – историографическое клише, которое широко употребляется западными учеными, отметила Евгения Токарева (ИВИ РАН). Но дискриминация верующих, широкая антикатолическая кампания, радикализация политики отделения Церкви от государства – всё это происходило в русле общей европейской тенденции после войны, без прямых указаний из Москвы, хотя опосредованное влияние СССР отрицать нельзя, отметила историк. «Папа Иоанн Павел II и антикоммунизм» – этой теме посвятил свое сообщение Вадим Волобуев (Институт славяноведения РАН). По его словам, Понтифик не был «антикоммунистом в строгом смысле», поскольку был «врагом материализма как такового», и с этой точки зрения воспринимал коммунизм, фашизм, либерализм «через запятую», подчеркивая, что «нет разницы между Аушвицем и абортарием». Против коммунизма кардинал Войтыла выступал не с политических, а с философских позиций, поэтому власти социалистической Польши не видели в нем политического противника и не чинили препятствий в его продвижении, считает выступавший.

Надежда Белякова уделила внимание проблематике Восточной политики Ватикана во время понтификата Иоанна XXIII. Как основные векторы этой политики меняют смыслы? Как католики, живущие в СССР и странах соцлагеря, воспринимали главу Католической Церкви? Как эта проблема виделась изнутри самого Ватикана? Какую роль в историческом исследовании играет восприятие образа «другого» и как это сказывается на методологическом подходе западных и российских историков? Эти и ряд других вопросов стали предметом обсуждения, которым завершился Круглый стол.

Источник: Благовест-инфо