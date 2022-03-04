Католическая Церковь Молдовы принимает украинских беженцев

В интервью для Русской службы Радио Ватикана ординарий епархии Кишинёва епископ Антон Коша рассказал о помощи Католической Церкви Молдовы многочисленным беженцам с Украины, спасающихся за границей от ужасов войны. Передает русская служба Vatican News.

«Наша Церковь, как и всё наше общество, – отметил монсеньор Коша, – с первых дней организовала активную деятельность для поддержки многочисленных беженцев. Кстати, говорят, что в Молдову на сегодняшний день приехало около 112 тысяч беженцев, и их число растёт постоянно. Ещё до начала войны были подготовлены места для размещения беженцев – как через наши структуры, так через и различные другие, предоставленные друзьями и желающими помочь людьми. Так что уже с первых дней мы начали предоставлять им разные услуги при поддержке добровольцев, но особенно наших благотворительных организаций – “Каритас Молдова”, Regina Pacis, Optima Fide, Дома провидения, Центра Иоанна Павла II, Центра Дона Боско, к которым недавно добавилось движение “Обновление в Святом Духе”. Одни обеспечивают перевоз людей с границы до мест назначения, другие собирают предметы первой необходимости, третьи занимаются особыми случаями, связанными с оформлением документов или деликатными ситуациями со здоровьем, четвёртые помогают с планированием логистики тем, кто хочет ехать дальше, предоставляя информацию о возможностях дальнейшего следования, помогая купить билеты, сдать тест на ковид и так далее.

Кроме того, – уточнил иерарх, – в наших приходах есть верующие, готовые принять беженцев в свои семьи, и те, кто – находясь за границей – предоставляют им свои дома. Помимо этого, там, где есть возможность, беженцев уже принимают в приходских домах, а также в домах общин посвящённой Богу жизни.

Думаю, что в настоящий момент мы можем предоставить кров около 500 беженцам. Но, похоже, самое сложное наступает только сейчас: говорят, что первоначальное рвение будет постепенно угасать, общество устанет, и именно в эти моменты возникнет ещё большая потребность в людях с верой в Бога, готовых идти до конца. Поэтому, помимо всех этих наших действий, вся наша епархия постоянно просит силу у Господа и молится о даровании мира: только Он может помочь нам устоять и найти путь к миру», – подчеркнул ординарий епархии Кишинёва.



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